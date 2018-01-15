Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda

PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "16 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş arasında fiyat artışı beklenmektedir. 15-16 Ocak 2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.
BİR AY ÖNCE DE 8 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI
Bu açıklama sonrası benzine bu gece yarısından itibaren 8 kuruş zam yansıtılması bekleniyor. Benzinde yaklaşık bir ay önce de 8 kuruşluk fiyat artışına gidilmişti.
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