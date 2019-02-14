Araç sahipleri dikkat! Benzine zam beklentisi

Benzin fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruşluk bir zam bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam beklentisi
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BRENT petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda benzin fiyatı yükseliyor. Benzinin ton fiyatı, 516 dolardan 530 dolara kadar yükseldi. Brent petrolün varili de 64 doları aştı. Dolar kuru, 5 TL 27 kuruş düzeyinde işlem görüyor. Sektör yetkilileri önümüzdeki günlerde benzin fiyatına 15  kuruş bandında bir fiyat artışının beklendiğini söyledi.

ZAM GERÇEKLEŞİRSE BENZİN FİYATI NE KADAR OLACAK

Buna göre; zam gerçekleşirse İstanbul’da benzin fiyatı 6.09 TL’den 6.24 TL’ye, Ankara’da ise benzinin litre fiyatı 6.15 TL’den 6.30 TL’ye çıkmış olacak.

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