Araç sahipleri dikkat! Benzine zam beklentisi

BRENT petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda benzin fiyatı yükseliyor. Benzinin ton fiyatı, 516 dolardan 530 dolara kadar yükseldi. Brent petrolün varili de 64 doları aştı. Dolar kuru, 5 TL 27 kuruş düzeyinde işlem görüyor. Sektör yetkilileri önümüzdeki günlerde benzin fiyatına 15 kuruş bandında bir fiyat artışının beklendiğini söyledi.

ZAM GERÇEKLEŞİRSE BENZİN FİYATI NE KADAR OLACAK

Buna göre; zam gerçekleşirse İstanbul’da benzin fiyatı 6.09 TL’den 6.24 TL’ye, Ankara’da ise benzinin litre fiyatı 6.15 TL’den 6.30 TL’ye çıkmış olacak.