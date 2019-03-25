Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geliyor

Son dakika! Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 17 kuruş zam bekleniyor. Zam sonrası eşel mobil sistemin devreye gireceği belirtiliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geliyor
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BENZİNİN litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam yapılması bekleniyor.
ZAM BASKISI OLUŞTU
Petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket benzin fiyatlarına zam baskısı yaptı. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına zam yapılacak.
EŞEL MOBİL SİSTEM GELİYOR
Bu gece yarısı fiyatlara yansıması beklenen 17 kuruşluk zam sonrası eşel mobil sistemin devreye gireceği öğrenildi. Zammın 13-14 kuruşunun pompaya yansıyacağı geri kalan kısmın ise eşel mobil sistemden karşılanacağı belirtiliyor.

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