Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geliyor

BENZİNİN litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam yapılması bekleniyor.

ZAM BASKISI OLUŞTU

Petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket benzin fiyatlarına zam baskısı yaptı. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına zam yapılacak.

EŞEL MOBİL SİSTEM GELİYOR

Bu gece yarısı fiyatlara yansıması beklenen 17 kuruşluk zam sonrası eşel mobil sistemin devreye gireceği öğrenildi. Zammın 13-14 kuruşunun pompaya yansıyacağı geri kalan kısmın ise eşel mobil sistemden karşılanacağı belirtiliyor.