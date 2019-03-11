Araç sahipleri dikkat! Benzine bir zam daha geliyor

BENZİN fiyatına 15 kuruş zam beklentisi oluştu. Artışın, bu gece pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Türkiye'de, akaryakıt fiyatları belirlenirken, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki değişim (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketleri göz önünde bulunduruluyor.

ZAM BEKLENTİSİ OLUŞTURDU

Cuma günü 66,09 dolardan güne başlayan ve gün içinde yatay seyreden Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,72 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,34'lük artışla 65,95 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,34 dolardan alıcı buldu. Tüm bu gelişmeler benzinde zam beklentisi oluşturdu.