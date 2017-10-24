Araç sahipleri dikkat! Benzine 50 gün sonra ilk zam geliyor

Benzin fiyatlarına son zam 6 Eylül tarihinde yapılmış ve kurşunsuz benzinin litresi İstanbul'da 5,18 liradan 5,27 liraya yükseltilmişti. Motorine ise aynı dönemde üç kere zam yapılmış ve motorinin litre fiyatı 4,50 TL'den 4,76 TL'ye çıkmıştı.

PETROL Ürünleri İşverenler Sendikasının (PÜİS) internet sitesinden yapılan açıklamada, "24-25 Ekim tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. 26 Ekim Perşembe günü ise benzin grubunda fiyat artışı beklenmektedir" ifadesi kullanıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.