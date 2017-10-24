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Araç sahipleri dikkat! Benzine 50 gün sonra ilk zam geliyor

Benzin fiyatlarına 50 gün sonra ilk zam geliyor. PÜİS, benzin fiyatlarına 26 Ekim itibariyle zam yapılmasının beklendiğini duyurdu

Araç sahipleri dikkat! Benzine 50 gün sonra ilk zam geliyor

Benzin fiyatlarına 50 gün sonra ilk zam geliyor. PÜİS, benzin fiyatlarına 26 Ekim itibariyle zam yapılmasının beklendiğini duyurdu

24 Ekim 2017 Salı 10:33
Araç sahipleri dikkat! Benzine 50 gün sonra ilk zam geliyor
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PETROL Ürünleri İşverenler Sendikasının (PÜİS) internet sitesinden yapılan açıklamada, "24-25 Ekim tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. 26 Ekim Perşembe günü ise benzin grubunda fiyat artışı beklenmektedir" ifadesi kullanıldı.

EN SON 6 EYLÜL'DE ZAM YAPILMIŞTI

Benzin fiyatlarına son zam 6  Eylül tarihinde yapılmış ve kurşunsuz benzinin litresi  İstanbul'da 5,18 liradan 5,27 liraya yükseltilmişti. Motorine ise aynı dönemde üç kere zam yapılmış ve motorinin litre fiyatı 4,50 TL'den 4,76 TL'ye çıkmıştı.

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EKONOMİZamBENZİN ZAMMIBenzin
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