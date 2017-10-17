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Araç sahipleri dikkat! Artık ağır kusur sayılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti veren muayene istasyonları, yenilenen araç muayene kusur tablosu konusunda araç sahiplerini uyardı

Araç sahipleri dikkat! Artık ağır kusur sayılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti veren muayene istasyonları, yenilenen araç muayene kusur tablosu konusunda araç sahiplerini uyardı

17 Ekim 2017 Salı 17:22
Araç sahipleri dikkat! Artık ağır kusur sayılacak
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YENİ kusur tablosuna göre sürücünün görüş alanını kısıtlayan cam hasarı ve yetkili yerler dışında basılan veya boya, vida ve benzerleri sebebiyle üzerindeki harf ve rakamları elektrikli denetleme sistemleri (EDS) tarafından okunamayan plakalara sahip olan araçlar muayeneden geçemeyecek.

Ülkemizde trafik ve yol güvenliğinin artırılması maksadıyla son 10 yılın araç muayene istatistikleri dikkate alınarak hazırlanan ve TÜVTÜRK’ün araç muayene hizmeti sırasında yaptığı incelemeleri belirleyen kusur tablosu güncellendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni kusur tablosu 3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Yetkililer, muayene hizmetinin daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla araç sahiplerini yeni kusurlar konusunda uyardı. Buna göre, sürücünün görüş alanındaki cam hasarları, standart dışı basılan plakalar ve vida, boya, yansıtıcı folyo vb nedeniyle rakam ve harfleri elektronik denetleme sistemleri tarafından okunamayan plakalar ağır kusurlu olarak değerlendiriliyor. Bu araçlar, araç muayenesinden kalıyor.

Yeni kusur tablosuyla ilgili araç sahiplerinin daha iyi bilgilenmesi için en çok sorulan 4 soru da şöyle cevaplandı:

Standart dışı plaka ne anlama geliyor? Aracımın plakasının standartlara uygun olup olmadığını nasıl anlayabilirim?

Yasalar gereği ülkemizde araç plakası basımında tek yetkili kurum, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) olarak belirlenmiştir. TŞOF’un yine yasalarla belirlenen karakterde harfler ve rakamlarının bulunduğu plakalar standart plaka olarak kabul edilmektedir. Plakanızın standartlara uygun olup olmadığını görmeniz için kontrol edebileceğiniz noktalar ise şöyle.

18 Temmuz 1997 tarihinden itibaren ilk kez tescil edilen veya model yılı 1998 ve sonrası olan araçların plakalarında 1 adet TŞOF mühürü ve plaka üzerinde TR AY-YILDIZ ile dalga şeklinde bir hologram bulunmalıdır. Ayrıca plakanın solunda, mavi zemin üzerinde TR yazısı da yer almalıdır.

9 Eylül 2011 yılından önce basılan plakalarda Emniyet Genel Müdürlüğünün mührü ile plakayı basan TŞOF’un birlikte mührü bulunabilmekteydi. Yine geçmiş yıllarda, basıldığı tarih itibari ile mavi zemin üzerine TR yazısı olmayan plakalar da vardır. Bu plakalar da muayeneden geçebilmektedir. Önemli olan plakanın yetkili kurum tarafından basıldığının belirlenmesi ve sonradan izinsiz bir değişiklik yapılmamış olmasıdır

Aracımın plakasında TR yazısı mavi değil, kırmızı zeminde. Muayeneden geçebilir miyim?

Plakalarda yasal standartlar, zeminin mavi olmasını gerektirmektedir. TR yazısının zemini mavi renkten farklı olan araçlar, muayeneden ağır kusur nedeniyle kalmaktadır.

Plakanın üzerinde bir ekleme var. Standartlara uygun mudur?

Mühürlü ve hologramlı olsa bile yetkili kurum tarafından basıldıktan sonra, harflerin ve karakterlerin boya, kabartma vb. yollarla değiştirilmesi, kenar çizgisinin kesilmesi ve boyanması, plakanın folyo veya camla kapatılması, plaka üzerinde karakteri değiştirme potansiyeli olan çivi, vida gibi her türlü izinsiz müdahale ağır kusur olarak değerlendirilmektedir. Ve bu araçlar muayeneden kalmaktadır.

Ön camda küçük bir hasar var. Muayeneden geçebilir miyim?

Araç muayene sırasında cam hasarı kontrolü sadece ön cam için yapılmaktadır. Ön camda bulunan ve sürücünün görüş alanı içinde görüşü engelleyen çatlak, kırık, aşırı derecedeki çizilmeler ağır kusur olarak tanımlanmaktadır. Bu araçlar muayeneyi geçememektedir.

Buna göre, ön cam üzerindeki camın bütünlüğünü bozan tüm hasarlar (ağır hasar) sürücünün görüş alanında olsun veya olmasın ağır kusur olarak değerlendirilir.  Ön cam üzerindeki camın bütünlüğünü bozmayan sürücünün görüş alanındaki her türlü çatlaklar ve kırıklar ağır kusur olarak değerlendirilir.    Ön cam üzerindeki camın bütünlüğünü bozmayan sürücünün görüş alanındaki küçük taş izleri hafif kusur olarak değerlendirilir ve muayeneden geçebilir. Ancak, taş/cisim çarpması nedeniyle oluşan sürücünün önündeki taş izinden büyük, hasar ve çatlaklar ağır kusurdur. 

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Anahtar Kelimeler:
Araç SahipleriAğır KusurTÜVTÜRK
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