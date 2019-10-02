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Araç alacaklara müjde! Kredi kampanyasına iki dev firma daha katıldı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen kredi kampanyasına Mercedes ve Toyota firmaları da dahil oldu.

EKONOMİ 02.10.2019, 09:37 02.10.2019, 09:38
Araç alacaklara müjde! Kredi kampanyasına iki dev firma daha katıldı
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#Toyota #Mercedes #Kredi kampanyası #araç
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