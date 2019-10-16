Araç alacaklara büyük fırsat! Faizler 1,5 yılın en düşük seviyesinde
Taşıt kredi faizleri, Ekim'in ilk haftasında aylık ortalama yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ve Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nda sırasıyla 425 ve 325 baz puanlık politika faizi indirimi, taşıt kredi faiz oranlarını da aylık ortalama yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2'nin altına çekti. Geçen ay Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı kampanya kapsamında da kredi faizi aylık yüzde 0,49-0,69 bandına düşürülmüştü.
1,5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ
Taşıt kredi faiz oranları hem TCMB'nin faiz kararları hem de kamu bankalarının kampanyası ile düşüşe geçti. Haziran'da ortalama yüzde 2,4, Temmuz'da yüzde 2,3, Ağustos'ta yüzde 1,9 ve Eylül'de yüzde 1,7 seviyesine kadar gerileyen taşıt kredi faiz oranları Ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Özel bankaların kampanyaya vereceği destekle faiz yüzde 1,3'ün altına gelebilir.
KREDİ KAMPANYASI GENİŞLİYOR
Kamu bankalarının yerli üretim yapan otomotiv markalarıyla gerçekleştirdiği işbirliğine yeni firmalar katılıyor. Kampanyada son olarak GAZ Grubu ile işbirliğine gidildi ve grubun Türkiye'de ürettiği Gazelle marka hafif ticari araçları anlaşma kapsamına girdi. Böylece anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda; Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota; ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes ve GAZ oldu. Kampanya 31 Aralık'a kadar devam ediyor.
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