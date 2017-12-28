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Araç alacaklar dikkat! Son 4 gün...

Yapılan düzenleme ile MTV'ye yapılan yüzde 25 zammın yürürlüğe girmesine son 4 gün kaldı. Yılbaşından önce araç alan vatandaşlar 300 lira tasarruf sağlarken, sigorta ve kasko gibi diğer imkanlardan daha düşük ücrete faydalanacak

Araç alacaklar dikkat! Son 4 gün...

Yapılan düzenleme ile MTV'ye yapılan yüzde 25 zammın yürürlüğe girmesine son 4 gün kaldı. Yılbaşından önce araç alan vatandaşlar 300 lira tasarruf sağlarken, sigorta ve kasko gibi diğer imkanlardan daha düşük ücrete faydalanacak

28 Aralık 2017 Perşembe 12:31
Araç alacaklar dikkat! Son 4 gün...
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ARAÇTA artan MTV’ye yakalanmak istemeyenlerin önünde 4 gün kaldı. 31 Aralık 2017 tarihine kadar alınacak araçlarda elde edilecek avantajların başında, 1 Ocak 2018’den önce satın alınan, ancak 1 Ocak 2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen ve model yılı 2018’den eski olan otomobil, arazi taşıtlarının eski duruma göre vergilendirilmesi geliyor. Uzmanlar, bu yılın sonuna kadar ki süreçte alınacak araçlarda sigorta değer indirim uygulamasından da yararlanma imkanı bulunduğuna dikkat çekiyor.

FIRSATTA BİRKAÇ GÜN

Yasal düzenleme ile bu yılsonuna kadar kayıt ve tescilli olan otomobil ve arazi taşıtlarının motor hacimlerine göre 1300 cc’e kadar olanlarda yüzde 15 artırıma gidilirken, 1301 ve üzeri araçlarda ise artırım oranı yüzde 25 oldu. Yapılan düzenleme 31 Aralık 2017 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen otomobil ve arazi taşıtların vergilendirilmesinde, motor silindir hacmi ve yaş kriterlerine ilave olarak taşıt değeri de eklendi.

VERGİLERDE CİDDİ ARTIŞ OLACAK

Buna göre, 1300 cc’e kadar olan motorlarda 40 bin liraya kadar yüzde 15, 40 bin ile 70 bin lira arası yüzde 26,5 ; 70 bin lira ve üzeri araçlarda ise yüzde 38’lik bir artış gerçekleştirildi. 1.301-1.600 cc aralığında yer alan taşıtlarda ise 40 bin liraya kadar yüzde 25; 40 bin ile 70 bin lira arası yüzde 37,5; 70 bin lira ve üzeri araçlarda ise yüzde 50’lik bir artışa gidildi. 1.601 cc ve üzeri araçlarda ise artırım yüzde 37,5 ve 50 oldu.

300 LİRA AVANTAJ

Araç sahibi olmayı planlayan vatandaşların elini çabuk tutmasını isteyen uzmanlar 1 Ocak 2018 tarihinden önce satın alınan, ancak 1 Ocak 2018’den sonra kayıt ve tescil edilen ve model yılı 2018’den eski olan otomobil, arazi taşıtlarının eski duruma göre vergilendirileceğini kaydediyor. Vatandaşlar hızlı olmasıyla birkaç gün arayla 300 liralık vergi avantajı elde edebilecek. Yılsonuna kadar araç alanlar bedel üzerinden yine sigorta ve kaskoda avantajlı hale gelecekler.

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