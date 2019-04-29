Araba kullanan herkes için geçerli! 28 milyon sürücü...

GEÇEN hafta yayımlanan bir yönetmelikle, trafik sigortasının şartlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, trafik kuralları ihlalleri sonucu sürücülere uygulanana ceza puanları ile ehliyetlere el konulma süresi ve nedenleri, sigortanın fiyatını belirlemede kullanılabilecek. Hürriyet yazarı Noyan Doğan yeni sistemi yazdı... Resmi Gazetede yayımlanan bu değişikliğin -pek de anlaşılamadığından olsa gerek- kamuoyuna yansıması farklı oldu. Kimileri, ‘bundan böyle trafik sigortası primleri ceza puanlarına göre belirlenecek’ dedi; kimileri, sigorta primleri yüzde 50 zamlanacak diye yorumladı. İşin doğrusunu anlatayım.

FİYATLAR ARTACAK MI?

Öncelikle şunu belirteyim, bu değişiklik, bugünden yarına trafik sigortasını etkileyecek bir düzenleme değil. Azami fiyat, yani tavan fiyat uygulaması, devam ediyor ve bu kapsamda il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor; sigorta şirketleri de belirlenen bu fiyatların üzerinde poliçe kesemiyor. Geçen hafta yönetmelikle yapılan değişiklik ise; bir-iki senedir hem ekonomi yönetiminin hem sigortacıların konuştuğu, araçların değil sürücülerin de sigortalandığı sürücü temelli trafik sigortasına geçişe hazırlık. Uygulamaya geçildiğinde ise trafik sigortası artık sürücünün hasar geçmişine, trafik cezası alıp almadığına bakılarak yapılacak ve sigortanın fiyatı da bu kriterlere göre belirlenecek.

SÜRÜCÜ LİSTESİ OLUŞTURULACAK

Bugünkü uygulamada her ne kadar araç sahibi sigorta yaptırıyor gibi gözükse de aslında araç sigortalanıyor ve sürücünün değil, aracın hasar geçmişine bakılıyor. Araç, kişi üzerine de kayıtlı olsa, şirket üzerine de kayıtlı olsa fark etmiyor. O nedendir ki, bugün, çok hasar yapan bir sürücü aracı, eşinin ya da akrabasının üzerine geçirip düşük fiyattan sigorta yaptırabiliyor, aracı da kullanmaya devam ediyor. Ya da hasar geçmişi çok olan bir şoför, yeni işe girdiğinde araç şirket üzerinde gözüktüğünden, hiç hasarı yokmuş gibi sigorta yapılabiliyor. Veya da baba, oğluna araç alıyor; çocuk senede iki-üç kazaya karışıyor ama araç babaya kayıtlı olduğundan, sigorta şirketi nezdinde baba hasarlı sürücü gözüküyor.

Yeni uygulamaya geçildiğinde ise trafik sigortası, sürücü temelli olacak, sigorta şirketleri sürücüye göre fiyat belirleyecek. Diyelim ki, araç kişinin üzerine kayıtlı ama aynı aracı kendisi, eşi ve çocukları da kullanıyor. Sigorta, aracın kayıtlı olduğu kişiye yapılacak, kullananların isimleri de tek tek poliçede belirtilecek. Bu aşamada kişiye iki farklı sigorta sunulacak. Birincisi, bugün olduğu gibi, aracı tek kişi kullanıyorsa, poliçe ona göre düzenlenecek. İkincisi, aracı çok kişi kullanıyorsa, sigorta ile birlikte sürücü listesi olacak, araç sahibi, diğer sürücülerin isimlerini sigorta şirketine bildirecek. Aynı durum şirket araçları için de geçerli olacak. Sigortada aracın plakası, şirketin adı yazacak, ancak şirket aracını kaç kişi kullanıyorsa, o kişilerin tam listesi trafik sigortası ile birlikte sigorta şirketine verilecek.

EHLİYET BİLGİLERİ TOPLANACAK

Peki, bu ne sağlayacak? Sigorta şirketleri sürücüleri takip edecek ve hasarlı-hasarsız sürücü ayrımı yapabilecek. Araç satılsa da, devredilse de, kişi yeni bir araç alsa da poliçe sürücüye göre düzenlenecek. Hal böyle olunca da sigortanın fiyatı buna göre belirlenecek; çok kaza yapan yüksek prim, kaza yapmayan düşük prim ödeyecek. Sürücü temelli trafik sigortasına geçilebilmesi için de sigortacıların, sürücülerin; ceza puanı geçmişi, ehliyete el konulup konulmadığı, konulmuşsa hangi nedenden konulduğu gibi ehliyet bilgilerine ulaşmaları ve bu bilgilerin sigorta sistemine entegrasyonunun sağlanması gerekiyor. İşte, geçen hafta çıkan yönetmelikle, sigortacıların, tüm sürücülerin ehliyet bilgilerine ulaşmalarına imkan tanındı. Bu sayede sürücü temelli trafik sigortasına geçiş yapılabilecek.

SÜRÜCÜ TEMELLİ TRAFİK SİGORTASI NASIL OLACAK?

Sigorta şirketleri yeni sistemde artık sürücüleri takip edecek. Sigortayı araç sahipleri yaptıracak. Araç ister şirket üzerine ister kişi üzerine kayıtlı olsun, sigorta yaptırılırken aracı kullanacak olan kişilerin isimleri sigorta şirketine bildirilecek.

Araç satılsa da devredilse de kişi yeni bir araç alsa da poliçe sürücüye göre düzenlenecek. Trafik sigortası sürücülerin hasar geçmişine, trafik cezası alıp almadığına bakılarak yapılacak, fiyat da bu kriterlere göre belirlenecek.

Aracı, sürücü listesindeki kişiler kullanabilecek. Araç sahipleri sürücü listesini değiştirip yeni isimleri sigortacıya bildirebilecek. Sürücü listesinde çok kaza yapan ya da yaşı 20’den küçük birileri varsa sigortanın fiyatı da ona göre tespit edilecek.