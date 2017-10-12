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Apple 9 milyar dolara Google’ın!

Dow Jones hisse senedi endeksi yayınladığı skandal haberle, Apple’ı sadece 9 milyar $’a Google’a sattı. Anlaşmayı Apple’ın 2011’de vefat eden kurucusu Steve Jobs’a imzalattı. Haber 2 dakika sonra kaldırıldı

Apple 9 milyar dolara Google’ın!

Dow Jones hisse senedi endeksi yayınladığı skandal haberle, Apple’ı sadece 9 milyar $’a Google’a sattı. Anlaşmayı Apple’ın 2011’de vefat eden kurucusu Steve Jobs’a imzalattı. Haber 2 dakika sonra kaldırıldı

12 Ekim 2017 Perşembe 07:41
Apple 9 milyar dolara Google’ın!
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AMERİKA'DA ‘yılın en asparagas’ haberine imza atıldı. Haberin kurbanı 805 milyar dolarla dünyanın en değerli şirketi Apple oldu. Dow Jones hisse senedi endeksi, teknik bir arıza sonucu yayınladığı yalan haberle finans piyasalarını şaşkına çevirdi. 
 
Teknik hataya bağladılar
 
Salı günü endeks tarafından geçilen bilgi notunda; Google’ın Apple’ı sadece 9 milyar dolar karşılığında satın aldığı belirtildi. Taraflar arasındaki anlaşmanın Alphabet CEO’su Larry Page ve Apple’ın 2011’de vefat eden eski CEO’su Steve Jobs arasında imzalandığı ifade edildi. Haberde Google’ın bundan böyle faaliyetlerini Apple’ın yeni inşa edilen genel merkezinde sürdüreceği ve Google çalışanlarının bu habere ‘Yaşasın’ şeklinde tepki verdikleri gibi bilgiler de yer aldı. 
Haber çok kısa bir süreliğine yayında kalsa da bu durum internette arşivlenmesine engel olmadı. Dow Jones tarafından 9to5Mac sitesine yapılan açıklamada, haberin teknik bir hata sonucunda yayınlandığı ve 2 dakika içinde kaldırıldığı belirtildi. 
Dow Jones endeksinin yöneticileri yaşananlardan dolayı özür dilerken, olayların arkasında bir siber saldırının olduğu iddiası reddedildi. Dow Jones CEO’su William Lewis, yaşananların test materyallerinin yanlışlıkla yayınlanmasından ibaret olduğunu belirtti. 
 
 

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