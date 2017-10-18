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ANTBİRLİK’ten çiftçiye kredi müjdesi

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), çiftçinin ihtiyaçlarını daha rahat karşılaması için Vakıfbankla bir protokol imzaladı

ANTBİRLİK’ten çiftçiye kredi müjdesi

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), çiftçinin ihtiyaçlarını daha rahat karşılaması için Vakıfbankla bir protokol imzaladı

18 Ekim 2017 Çarşamba 11:33
ANTBİRLİK’ten çiftçiye kredi müjdesi
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PROTOKOL şartlarına göre; çiftçi hasat sonu ödeme kaydıyla uygun faizle kredi kullanabilecek. Ayrıca çiftçi özel kredi kartıyla faizsiz alış-veriş yapma imkanına sahip olacakB

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Antbirlik) Vakıfbank ile ’Tarım Bankacılığı’ kapsamında özel bir protokol imzaladı. ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz ile Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz arasında yapılan protokol anlaşmasına göre; çiftçi ihtiyaçları için kullandığı uygun şarlardeki krediyi hasat sonu ödeyebilecek ve faizsiz kredi kartına sahip olacak.

Antbirlik’te düzenlenen protokol anlaşmasını Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz, Vakıflar Bankası Aksu Şube Müdürü Bahtiser Kuş ve Vakfıflar Bankası Aksu Şubesi Kobi Portföy Yöneticisi Engin Demir birlikte yaptı.

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, anlaşmanın tüm çiftçilere hayırlı olmasını temenni ederken, “Bu hizmetimiz, ortaklarımızın ilaç, tohum, gübre, yem gibi tarımsal alımları için hızlı finasman desteği sağlayacak. Amaçımız ortaklarımızın daha iyi şartlarda, kolay üretim yapmaları. Çiftçimiz, tarım ihtiyaçları için çektiği uygun şartlı krediyi hasat sonu ödeyecek. Özel olarak aldığı kredi kartı ile faizsiz alış veriş yapabilecek” dedi.

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