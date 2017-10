'Antalyalı krediye sarıldı'

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) ekim ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. 2017 yılı değerlendirmeleri ve 2018 yılına ilişkin beklentilerin konuşulduğu toplantıda Ali Çandır, değerlendirmelerde bulundu. 2017'nin son iki aylık döneminde yılın nasıl biteceği ve 2018'e dair ekonomik ve ticari beklentilerin ön plana çıktığını belirten Ali çandır, 2016'ya göre bu yıl Antalya'nın daha hareketli bir yıl geçirdiğini kaydetti. Çandır, özellikle yılın ilk yarısında sağlanan finansa, vergiye ve istihdama yönelik kolaylıkların, darboğaza karşı direnci artırdığını dile getirdi.

BÜYÜK TUTARLI SENET PROTESTOSU ARTTI

Karşılıksız çek rakamlarının ticari hayatın önemli öncü göstergelerinden biri olduğuna işaret eden Çandır, “Antalya'da, ilk dokuz ay itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre tutar ve adet olarak yüzde 50'nin üzerinde düşüş göstermiştir. Kentimizde, protesto edilen senet adedi (2 bin TL ve üzerinde) geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 14 azalmasına karşın, protesto edilen senetlerin tutarı yüzde 13 oranında artmıştır. 2016 yılının ilk 9 ayında protesto edilen senet başına yaklaşık 14.6 bin TL düşerken, bu yılın aynı döneminde yüzde 14 artış ile her bir senet için yaklaşık 16.7 bin TL'lik borcumuz olmuştur. Bu durum küçük tutarlı senetlere göre büyük tutarlı senetlerin protesto edilme oranının arttığını da göstermektedir" dedi.

KREDİLERLE BORÇ ÖDENDİ

Yılın ilk sekiz ayında geçen yıla oranla kullanılan toplam nakdi kredi tutarı Türkiye'de yüzde 8 artarken, Antalya'da yüzde 20 ile ülke ortalamasının iki buçuk katı üzerinde arttığını anlatan Çandır, “Ülkemiz genelinde kamuya ait bankalarca kullandırılan kredi tutarı yüzde 35, Antalya'da ise yüzde 36 oranında artmıştır. Ancak ülke genelinde özel bankalardan kullandırılan kredi miktarı yüzde 2 oranında düşerken, bu oran ilimizde yüzde 9'un üzerinde yükselmiştir. Tüm bu rakamlar sonrası yılın ilk yarısında sağlanan kredi olanaklarıyla küçük ve mikro işletmeler aldıkları kredilerin büyük bölümünü borç ödemelerine ve cari giderlerini karşılamaya ayırmıştır" dedi.

KİŞİ BAŞI TURİST GELİRİ DÜŞTÜ

Bu yıl turist sayısındaki nispi artışın kent ekonomisindeki hareketliliğe etkisinin, geçmiş yıllardaki etkinin çok altında kaldığını dile getiren Ali Çandır, “Özellikle kişi başına turizm geliri istatistikleri bu tespitimizi doğrulamaktadır. Örnek vermek gerekirse; 2014 yılının ilk yarısında ülkemize gelen yabancılar kişi başına 818 dolar harcarken, bu yılın ilk yarısında 604 dolar civarında harcama yapmışlardır. Hatta bu rakam ikinci çeyrekte 570 dolar seviyesine gerilemiştir. Harcamalardaki bu gerileme turizmden elde edilen gelirlerin kent ekonomisine yansıma derecesinin düştüğüne işaret etmektedir. Özellikle Avrupa'dan gelen turist sayısındaki düşüş, bu gerçekleşmenin en önemli nedenidir" diye konuştu.

YENİ KOLAYLIKLAR SAĞLANMALI

Ali Çandır, Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir taleple kullanılan kredilerin geri ödemelerinin sorunsuz gerçekleşmesi için kısa vadede öneriler sundu. Çandır, “Turizmcilerin, tedarikçilerine olan ödemelerini zamanında ve tam olarak yapmaları, orta vadede ise devletimizce yatırım ve istihdamı motive edici nitelikte yeni kredi kolaylıklarının sağlanması kentimizin geleceği bakımından son derece önemlidir" dedi.

DOMATES PROBLEMİ

İşsizlik sorununa da iki örnek veren Çandır, ne eğitimde ne de işte olmayan gençlerin oranının yüzde 26.7, yani her 4 gençten birinin hem iş hem eğitim hayatının dışında bırakıldığı ve tarımda çalıştırılacak işçi bulunamadığını söyledi. Rusya'nın devam eden domates yasağını da gündeme getiren Çandır, "Domates başta olmak üzere bazı ürünlerimizin ihracatındaki belirsizlikler devam etmektedir. Ticaretimizi engelleyen bu belirsizliklerin bir an önce giderilmesini bekliyoruz" dedi.