Antalyalı işadamlarının Rusya beklentisi

ANTALYA'NIN Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de katıldığı Türkiye Rusya Medya Forumu’nda Türk - Rus işbirliği imzalı inşaat projesini hayata geçiren işadamı Hüseyin Samut, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret etti. Rus müşteri portföyüne sahip olduklarını ve Rusya’nın bazı önemli isimleriyle işbirliğine imza attıklarını belirten Samut, “Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin durumunu en iyi Antalya hissediyor” dedi. İki ülke arasındaki politik ilişkilerin Antalya ve dolayısıyla Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu belirten Samut, “Ekonomi, ticari ve turizm ilişkilerinin yanı sıra dünya siyasetinde de iki ülkenin ortak hareket etmesi dengeleri değiştirmektedir.” Rusya ile Türkiye’nin birbirlerine mecbur olduklarını belirten Samut, “Rusya ve Türkiye’nin kader bağı var. Türkiye ekonomisinin ve dik duran bir devlet yapısının Türkiye’yi yeni dünyanın baş aktörü haline getirecek” diye konuştu.
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