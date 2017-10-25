Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107718
ALTIN
152.619
DOLAR
3.7292
STERLİN
4.9386
EURO
4.3918
Sağlıklı kalp için günde 5 ceviz önerisi!
Sağlıklı kalp için günde 5...
Sivrisinek sesi sizi çileden çıkarıyor mu? Misophonia olabilirsiniz
Ses öfkesi nedir?
Kanser hücrelerinin yüzde 80'ini öldürüyor!
Kanseri hücrelerini yüzde 80 öldürüyor
banner468

Antalyalı işadamlarının Rusya beklentisi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de katıldığı Türkiye Rusya Medya Forumu’yla ilgili konuşan işadamı Hüseyin Samut, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek, "Rusya ve Türkiye’nin kader bağı var" dedi

Antalyalı işadamlarının Rusya beklentisi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de katıldığı Türkiye Rusya Medya Forumu’yla ilgili konuşan işadamı Hüseyin Samut, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek, "Rusya ve Türkiye’nin kader bağı var" dedi

25 Ekim 2017 Çarşamba 14:16
Antalyalı işadamlarının Rusya beklentisi
banner404

ANTALYA'NIN Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de katıldığı Türkiye Rusya Medya Forumu’nda Türk - Rus işbirliği imzalı inşaat projesini hayata geçiren işadamı Hüseyin Samut, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret etti. Rus müşteri portföyüne sahip olduklarını ve Rusya’nın bazı önemli isimleriyle işbirliğine imza attıklarını belirten Samut, “Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin durumunu en iyi Antalya hissediyor” dedi. İki ülke arasındaki politik ilişkilerin Antalya ve dolayısıyla Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu belirten Samut, “Ekonomi, ticari ve turizm ilişkilerinin yanı sıra dünya siyasetinde de iki ülkenin ortak hareket etmesi dengeleri değiştirmektedir.” Rusya ile Türkiye’nin birbirlerine mecbur olduklarını belirten Samut, “Rusya ve Türkiye’nin kader bağı var. Türkiye ekonomisinin ve dik duran bir devlet yapısının Türkiye’yi yeni dünyanın baş aktörü haline getirecek” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mehmet ŞimşekBaşbakan YardımcısıAntalyalı Işadamları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bildirimde bulunmayan yandı! 20 bin liraya kadar cezası var
Bildirimde bulunmayan yandı! 20 bin liraya kadar cezası var
Altının gramı güne düşüşle başladı! Çeyrek altın ise...
Altının gramı güne düşüşle başladı! Çeyrek altın ise...
140 bin kişi işe alınacak!
140 bin kişi işe alınacak!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim