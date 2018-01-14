Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Trafikte akıllı tutanak dönemi resmen başladı!
Trafikte akıllı tutanak dönemi
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 14 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Aslında şişman değilsiniz, sadece bağırsaklarınızda sıkışmış “DIŞKI” var!
Aslında şişman değilsiniz!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 14 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Antalyalı işadamı Samut: Yüksek faiz inşaat sektörüne darbe vurdu

Antalyalı işadamı Hüseyin Samut, 2017 yılında inşaat sektörüne en büyük darbeyi yüksek faizlerin vurduğunu söyledi

Antalyalı işadamı Samut: Yüksek faiz inşaat sektörüne darbe vurdu

Antalyalı işadamı Hüseyin Samut, 2017 yılında inşaat sektörüne en büyük darbeyi yüksek faizlerin vurduğunu söyledi

14 Ocak 2018 Pazar 09:05
Antalyalı işadamı Samut: Yüksek faiz inşaat sektörüne darbe vurdu
banner404

SAMUT İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, 2017 yılının şirketleri adına tıpkı 2016'da olduğu gibi pozitif bir iş sezonu olduğunu açıkladı. İnşaat sektörününde yüksek faizin yıla damga vurduğunu belirten Samut, sektörde yaşanan bu krize rağmen satış ve yatırım kategorisinde yükselen bir grafiğe imza attığını dile getirdi.
Türkiye'nin jeopolitik konum ve Ortadoğu'da yaşananlardan dolayı 2017 yılının neredeyse hergününü politik ve ekonomik alanda hararetli geçirdiğine dikkat çeken Samut, dünya lideri olma yolunda hızla yükselen Türkiye'nin bu hararet ve hareketliliğe karşın her zaman güçlü bir istikrar sayesinde hazırlıklı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her türlü ekonomik ve politik darbeye rağmen dimdik ayakta kalışı ve her türlü kötü niyetli girişimden sonra daha da büyümesini "Tarih yeniden yazılıyor" şeklinde ifadelendiren Samut, kendi sektörlerinde ve ekonomide oluşacak her türlü dalgalanmaya da şirket olarak en başından güçlü bir şekilde hazırlıklı olduklarını söyledi.
2017 yılında sektöre en büyük darbeyi yüksek faizlerin vurduğunu belirten Samut, buna rağmen projelerindeki satış rakamının 2017 yılı içerisinde yüzde 99'a ulaştığını ifade etti. Samut, 2018 yılı itibariyle yeni yatırımların hızla devam edeceğini belirtti.
Antalya'da 2017 yılında Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla start verilen büyük kentsel dönüşümün varlığını hatırlatan Samut, bu büyük dönüşümün özellikle Kepez bölgesini kapsayacağını ifade ederek, "Kepez'e kentsel dönüşüm kararından önce modernleşme ve şehirleşme yolunda yatırım kararı almıştık. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mendres Türel ve Kepez Belediye Başkanımız Sayın Hakan Tütüncü'nün büyük girişimleriyle gerçekleşecek olan bu dönüşüm bölgeyi şehrin yıldızı yapacak. Biz şirket olarak henüz bakir bir bölge iken Kepez'e yatırım kararı almış olmamızın ne kadar doğru bir hamle olduğunu görmüş olduk. Konyaaltı'nda olduğu gibi lüks ve modern projelerimizi tıpkı Suphi türel Caddesi'nde hayata geçirdiğimiz Samut Comfort City projemiz gibi Kepez'de devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin SamutAntalyalı IşadamıAntalyaInşaat SektörüYÜKSEK FAİZ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya ve Gazipaşa'da avakado üreticisinin yüzü gülüyor
Alanya ve Gazipaşa'da avakado üreticisinin yüzü gülüyor
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Erdoğan on binlerce taşeron işçi için talimatı verdi
Erdoğan on binlerce taşeron işçi için talimatı verdi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim