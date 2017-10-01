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Antalyalı girişimciler buluştu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Antalya Ticaret Zirvesi' yoğun katılımla gerçekleştirildi

Antalyalı girişimciler buluştu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Antalya Ticaret Zirvesi' yoğun katılımla gerçekleştirildi

01 Ekim 2017 Pazar 22:41
Antalyalı girişimciler buluştu
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ATSO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Genç Girişimciler Kurulu, Antalya Genç İş Adamları Derneği (ANTGİAD), Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) ve Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) işbirliğinde düzenlenen 'Antalya Ticaret Zirvesi' yoğun ilgi gördü. Zirveye, ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ulaş Yıldırım, ANTGİAD Başkanı Volkan Barutçu, ANTİKAD Başkanı Leman Sedef Tuna, YÖRSİAD Başkanı Semin Beken, ATSO Yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile çok sayıda işadamı katıldı. Business Networking Akademi'den Ertuğrul Belen'in moderatörlüğünde gerçekleşen 'Etkili ve Hızlı Tanışma Seansı'nda karşılıklı ikili görüşmeler yapıldı. Üçer dakikalık periyotlarla yer değiştiren katılımcılar, birbirlerini tanıma ve yeni işbirlikleri kurma fırsatı yakaladı.
'ORTAK ÇAPLI PROJELER YAPAMADIK'
Zirvenin açılışında konuşan ATSO Başkanı Çetin, oturumun Antalya'nın dört girişimci topluluğunu bir araya getirdiğini belirtti. Böyle bir işbirliğinin gerçekleştirilmesinin başlı başına alkışlanacak bir olay olduğunu kaydeden Başkan Çetin, "Bu birliktelik Antalya'nın geleceği için en güçlü ışıktır, en önemli yatırımdır. Bizim nesil Antalya için gerekli olan birlikteliği yeterli düzeye getiremedi. Çoğumuz kendi işimizde ilerledik, fakat büyük çaplı ortak projeler yapamadık. Bir kentin en önemli sermayesinin kentin kimliği olduğunu geç anladık" diye konuştu.
'KÜRESEL REKABETE ÖNEM VERMEDİK'
"Turist sayısını, ihracat miktarını, altyapı yatırımlarını konuştuk ancak sosyal sermayemizi ihmal ettik" diye Çetin, "Küresel rekabete değil, yerel rekabete önem verdik. İşte siz bu birliktelikle büyük bir değişime imza atıyorsunuz. Kardeşlik ruhuyla Antalya için birlikte çalışmaya devam ederseniz hem siz daha başarılı olacaksınız hem de Antalya'ya yeni bir model getireceksiniz" dedi.
'MODERN İŞBİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'
Fikri hür, vicdanı hür, sorgulayan bireyler olmadan ekonomik ve sosyal kalkınma olamayacağını vurgulayan Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Networking, ağ oluşturma, yani birlikteliği değer yaratan bir sürece dönüştürme bütün işadamlarının öğrenmesi gereken bir konudur. Türkiye'de siyasi, dini, bölgesel gruplaşmalar geleneği vardır, fakat modern işbirliği ağları çok yetersiz. Geleneksel gruplaşmaların hangi boyutlara ulaştığını geçen yıl hain darbe girişiminde en kötü şekilde gördük. Ulus veya millet, anayasa ile devletini kurmuş, eşit vatandaşları temsil eder. Devlet nezdinde, hukuk önünde eşit vatandaş olmadan güçlü millet olunamaz. Bu nedenle artık geleneksel gruplaşmalar yerine modern networklere, yani modern işbirliği ağlarına ihtiyacımız var. Fikri hür, vicdanı hür, sorgulayan bireyler olmadan ekonomik ve sosyal kalkınma olmaz. İşte bu salonda bu insanları, Antalya'yı, hatta Türkiye'yi bilgi çağına taşıyacak girişimcileri görüyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum."
'VİZYONUMUZU SÜREKLİ OLARAK GELİŞTİRECEĞİZ'
Antalya'nın ciddi bir yaratıcı potansiyele de sahip olduğunu vurgulayan Çetin, "ATSO olarak düzenlediğimiz inovasyon araştırmamızda, vitrin yarışmamızda bunu yakından gördük. Dünya çapında başarılara imza atan, işler çıkaran firmalarımız, girişimcilerimiz var. Bu nedenle artık hep birlikte kısır tartışmaları geride bırakacağız. Vizyonumuzu sürekli olarak geliştireceğiz, dünyaya açılacağız. Birbirimizi destekleyerek, işbirliğiyle Antalya'yı büyüteceğiz ki, biz de beraber büyüyelim. Sizler Antalya'yı çok daha ileriye götüreceksiniz, kendi işinizde de daha başarılı olacaksınız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ANTALYA Ticaret Ve Sanayi OdasıATSO
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