Antalyalı ev kadınının kazandığı para dudak uçuklatıyor

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 10 yıl önce eşine destek olmak için hayvancılık işine girmek istedi. Polis memuru eşinden olumlu yanıt alan Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini dönemin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı. İnek sütü satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla inek sayısını 20’ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek için bir de tarla kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla ineklerini beslemeye başladı. Daha sonra ineklere bir de tavuk ile keçi de ekleyen azimli kadın, 10 senenin ardından 130 inek, 250 tavuk, 107 keçi ve 3 at sahibi oldu. Daha önce tek başına beslediği hayvanlarının çoğalmasıyla birlikte işçi de tutan Öncel, şuanda ise 20 dönümlük arazide 1 milyon liralık servetin sahibi oldu. İlk ineğini unutmadığını söyleyen Öncel, onun sayesinde ayakta kaldığını söyledi.

Ayda 65 bin lira kazanıyor



Yeni doğum yapan bir ineğin günde ortalama 30-35 litre süt verdiğini belirten Öncel, keçilerinden ise günlük 50-60 litre süt aldığını söyledi. Tüm hayvanlarını yem kullanmayıp tamamen organik beslediğini belirten başarılı kadın, "Bu tabi zamanla düşüyor ama her doğumdan sonra artıyor. İneklerden günde 1 tona yakın süt, keçilerden günde 50-60 kilo alıyorum, tavuklarımın yumurtası ise organik. Onlara özel yem falan vermiyorum, tamamen doğal besleniyorlar. Ayda süt ve yumurtadan 45 bin lira gelir elde ediyorum. Ancak kesime gönderdiğim hayvanlarla birlikte bu gelir 65 bine kadar çıkıyor"



Hayvanlar artınca işçi tutmak zorunda kaldı



Çocuklarının hayvancılık işi yapması halinde hayvanlarını arttırmaya devam edeceklerini söyleyen Öncel, şuanda ise hayvanların artmasıyla birlikte zorlandıklarını ve işçi tutmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Daha önce 20 ineği varken tek başına çalıştığını anlatan Öncel, hayvanların artmaya başlamasıyla birlikte işçi tutmak zorunda kaldığını söyledi. Öncel, "İşçiler bile bazen kaçıyor. Bundan 10 gün önce çoluk çocuk hepimiz çalışmak zorunda kaldık. Şimdi yeniden işçi buldum ve rahatladık biraz. İşçi olmadan olmuyor" diye konuştu.



"İlk ineğimin sayesinde ayaktayım"



Müşterilerin gün geçtikçe arttığını belirten Öncel, "Firmalara satmıyorum, sürekli perakende satıyorum. 10 senedir benden alan müşterilerim var. Önceden arabamla satış yapıyordum biraz ara verdim ama tekrar o şekilde satmayı da düşünüyorum. Sütümden herkes memnun, çünkü sütü sağar sağmaz sıcak olarak veriyorum" dedi.



İlk ineğinden de bahseden azimli kadın, "Ondan çok buzağı aldım. Onun sayesinde ayaktayım. Bir tane danası vardı, kurbanda onu sattım. Onun sayesinde de ahırı yaptım. 10 sene önce 4 bileziğimi satarak 1 inekle başladım, ama şuanda 1 milyon üzerinde servetim var" dedi.