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Antalya'dan üç firma 'Büyükler' listesinde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel olarak yayınlanan Türkiye’nin ‘İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde 2016 yılı sonuçlarına göre Antalya’dan 3 firma yer aldı

Antalya'dan üç firma 'Büyükler' listesinde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel olarak yayınlanan Türkiye’nin ‘İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde 2016 yılı sonuçlarına göre Antalya’dan 3 firma yer aldı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 23:04
Antalya'dan üç firma 'Büyükler' listesinde
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ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Antalya firmalarını kutladı. ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016 Yılı Raporu’nun açıklandığını ifade eden Çetin, “Antalya’dan, ETİ Elektrometalurji, Ekiciler Süt ve ANKUTSAN firmaları ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan firmalarımız oldu. Genel sıralamada ETİ Elektrometalurji A.Ş. firması 2015 yılında 246’ncı iken, 2016 yılında 8’inci, Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması 2015 yılında 9’uncu iken, 2016 yılında 66’ncı, ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. firması 2015 yılında 381’inci iken, 2016 yılında 220’nci sırada yer aldı. İkinci 500 Büyük Sanayi kuruluşu arasında yer alan üç firmanın 2016 yılındaki üretimden satışlar toplamı 621,1 milyon lira olup, ETİ Elektrometalurji 239,2 milyon lira, Ekiciler Süt 214,5 milyon lira, ANKUTSAN 167,4 milyon lira üretimden satış elde etti. 2016 yılında Antalya firmaları için bir önceki yıla göre toplam üretimden satış rakamı yüzde 2,7 artış gösterdi” dedi. 

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Son Güncelleme: 19.07.2017 23:08
Anahtar Kelimeler:
Büyüklerüç Firmaİstanbul Sanayi Odası
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