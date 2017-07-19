Antalya'dan üç firma 'Büyükler' listesinde

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Antalya firmalarını kutladı. ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016 Yılı Raporu’nun açıklandığını ifade eden Çetin, “Antalya’dan, ETİ Elektrometalurji, Ekiciler Süt ve ANKUTSAN firmaları ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan firmalarımız oldu. Genel sıralamada ETİ Elektrometalurji A.Ş. firması 2015 yılında 246’ncı iken, 2016 yılında 8’inci, Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması 2015 yılında 9’uncu iken, 2016 yılında 66’ncı, ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. firması 2015 yılında 381’inci iken, 2016 yılında 220’nci sırada yer aldı. İkinci 500 Büyük Sanayi kuruluşu arasında yer alan üç firmanın 2016 yılındaki üretimden satışlar toplamı 621,1 milyon lira olup, ETİ Elektrometalurji 239,2 milyon lira, Ekiciler Süt 214,5 milyon lira, ANKUTSAN 167,4 milyon lira üretimden satış elde etti. 2016 yılında Antalya firmaları için bir önceki yıla göre toplam üretimden satış rakamı yüzde 2,7 artış gösterdi” dedi.