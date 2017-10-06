Antalya’dan Somali’ye ticaret köprüsü

ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Dinç ve Ayhan Kızılsavaş’ın da bulunduğu ziyarette, Antalya ve Somali arasında işbirliği olanakları görüşüldü. ATSO Başkanı Davut Çetin, Bakan Sadık Abdullahi Abdi’ye ATSO’nun çalışmaları ve Antalya ekonomisi ile ilgili bilgiler verdi. ATSO’ya kayıtlı 3 binin üzerinde firma arasında henüz Somali sermayeli firma bulunmadığına dikkat çeken Başkan Davut Çetin, karşılıklı dış ticaretin de çok düşük olduğunu söyledi. Antalya’nın turizm ve tarım sektörlerinde Türkiye’nin lider kentlerinden biri olduğunu ifade eden Davut Çetin, Organize Sanayi Bölgesi’nin çevreci sanayi tesisleriyle, Antalya Serbest Bölgesi’nin ise lüks yat üretimi ile dünyada markalaştığını kaydetti.

ATSO’nun Ekonomi Bakanlığının desteklediği URGE Projeleriyle üyelerini yurt dışı pazarlara açtığını belirten Davut Çetin, "Son üç yılda Yapı Malzemeleri, Tarım ve Gıda Sektörü projeleriyle 50’nin üzerinde üyemizi ihracat ve yeni pazarlar konusunda bilgilendirdik ve ihracat yapar hale getirdik. Tunus, Cezayir, Umman, Fas ziyaretleri ile firmalar arasında karşılıklı ikili görüşmelerle ticaret köprüleri kurduk. Somali ile de benzer bir çalışma yapabiliriz. Biz her türlü işbirliğine hazırız" ifadesini kullandı.

"Somali, Afrika pazarına ulaşmak için iyi bir liman"

Somali Bayındırlık ve İskan Bakanı Sadık Abdullahi Abdi, Antalyalı iş adamlarına Somali’de yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Somali’nin Afrika’da milyonlarca nüfusa ve geniş bir pazara ulaşmak için iyi bir liman olduğunu vurgulayan Bakan Abdi, "Türkiye Somali’de en büyük etkiye sahip ülke konumunda. Bu işbirliğinin güçlenerek artmasını umuyoruz. Bizim için Antalya’da düzenlenen İş, İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı bir başlangıç oldu. Antalya’ya 20 kişilik bir heyetle geldik. ATSO’ya ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Somali Doğu Afrika’da bir geçiş noktası. Türkiye’nin ihraç ürünleri, Somali üzerinden Doğu Afrika’ya dağılabilir; her alanda yatırım olanakları mevcut. Somali’de özellikle tarım, gıda, yapı ve balıkçılık sektörlerinde işbirliği imkanları mevcut. Ayrıca turizm yatırımlarına uygun doğal güzelliklere sahip bölgelerimiz var. Yatırım yapılması halinde Somali sahilleri ve adaları Afrika’nın en önemli turizm destinasyonlarından biri olabilir. Antalyalı turizmcilerin deneyimlerine ihtiyacımız var" dedi.

Bakan Abdi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Somali Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği kurulması için çalışma yapacağını belirtirken, Başkan Davut Çetin, Ocak ayında Antalya’da yapılacak Food Product Fuarı’na Somali’den bir heyeti davet edeceklerini söyledi.

Başkan Davut Çetin, ziyaretin anısına Bakan Abdi’ye ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı bir tablo hediye etti.