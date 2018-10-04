Antalya'dan İran'a ticaret köprüsü

ANTALYA OSB Müdürlüğü, bölge sanayicisine yeni ihracat pazarları yaratmak adına başlattığı Alım Heyeti Programlarına Hindistan'ın arından İran'ı ekledi. İran Tebriz İli Sanayi Bakanlığı işbirliği ile ülkenin önde gelen firmalarının temsilcilerinden oluşan 30 kişilik heyeti 4 gün boyunca Antalya OSB'de misafir eden bölge yönetimi, İranlı iş insanları ile bölge sanayicilerinin yüz yüze görüşmeler yapmasını sağladı. 2 gün süren toplantılar sonucunda bölge sanayicileri ile İranlı iş insanları arasında toplam 268 görüşme gerçekleşti. Heyet ayrıca firma ziyaretleri yaparak ilgilendikleri ürünlerin üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Alım heyeti programının ilk iki aşamasının tamamlandığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “İranlı yetkililer ile ilk görüşmemiz Haziran ayında gerçekleşti. Tüm firmalarımızı ve ürettikleri ürünleri birlikte mercek altına alıp doğru firmalar ile eşleştirmek için kapsamlı bir çalışma başlattık. Nokta atışı eşleştirmelerin yapılmasının ardından heyet, firmalarımızı tanımak, ürünleri incelemek ve yeni işbirliklerine imza atmak adına bölgemize intikal etti. 4 gün boyunca bizlerin misafiri oldular ve bu süre zarfında sanayicilerimiz ile toplam 268 yüz yüze görüşme gerçekleştirdiler" dedi.

ORGANİZASYON BAŞARIYA ULAŞTI

Görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini aktaran Bahar, “Heyet daha bölgeden ayrılmadan 24 firmamız ile el sıkışacak noktaya geldi. Ülkelerine döndükten sonra yapacakları değerlendirmelerin ardından bu sayının katlanarak artacağına inancımız tam. Organizasyonumuzun bu kadar kısa sürede ihracata dönüşmesi, her açıdan umut verici ve sevindirici" şeklinde konuştu.

ÜÇÜNCÜ ETAP İRAN'DA

Temasların bununla sınırlı kalmayacağına vurgu yapan Bahar, “İranlı yetkililer ile dostluk temelli bir ilişkimiz var. Oluşturduğumuz bu yapı burada yapılanlar ile sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki günlerde Tebriz Sanayi Bakanlığı'nın özel daveti kapsamında Antalya OSB sanayicileri ile birlikte Tebriz'e gidip, programın üçüncü etabını başlatacağız. Orada daha fazla firma ile temas kurup, sanayicilerimize yeni ihracat pazarları yaratmak için var gücümüzle çalışacağız. İran'ın firmalarımıza ve ürünlerimize güveni tam ve ülkede markalarımıza büyük bir ilgi söz konusu. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirip hem sanayicimizin hem de Antalya'mızın ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmasını sağlamak en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

'BİZ HAZIRIZ'

Heyete başkanlık eden Tebriz Sanayi Bakanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Mehdi Amini ise zengin kaynakları ve işgücü ile Tebriz'in dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Tebriz'in coğrafi konumu nedeniyle önemli bir lojistik avantaja sahip olduğunu anlatan Amini, “Biz her türlü ithalat, ihracat ve yatırım işi için hazırız. Bu güzel organizasyon ve örnek ev sahipliğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah aynı organizasyonları İran'da da yapacağız ve sizleri ülkemizde misafir edeceğiz" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 11:29