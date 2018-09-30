Antalya'da yüzler gülüyor

Antalya turizmi, 2016 ve 2017 yıllarında dış etkenler sebebiyle kötü geçen sezonun ardından yeniden yükselişe geçti

Antalya'da yüzler gülüyor
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ANTALYA ‘Turizmin en iyi yılı’ olarak adlandırılan 2014’ü bile geride bırakarak yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Antalya Havalimanı yolcu istatistiğine göre, kente hava yoluyla gelen yolcu sayısı 29 Eylül Cumartesi günü 11 milyonu aştı. 11 milyon 4 bin 809’a dayanan turist rakamında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde ise 28 artış kaydedildi. Turizmin en iyi yılı olan 2014 sezonunda aynı döneme göre kente toplam gelen turist sayısı 10 milyon 189 bin 430 iken, en kötü yıl olarak değerlendiren 2016 sezonunda ise bu sayı 5 milyon 255 bin 787 kişi olmuştu. 2018 sezonu ise bu rakamları geride bırakarak rekor kırmaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 20:13
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