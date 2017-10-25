Antalya’da serin hava esnafa yaradı

SİDE son yılların en kalabalık gününü yaşarken, sezondan beklediğini bulamayan esnafların yüzü bir günlüğüne de olsa güldü. Meteorolojinin yağmur uyarısı ve havanın bulutlu olması nedeniyle otelde kapalı kalmak istemeyen turistler Manavgat’ın değişik bölgelerinden Side’ye akın etti. Manavgat’ın turizm beldelerinde bulunan taksiler Side’ye turist taşırken Side caddelerinde turist akını yaşandı. Turistlerin yaptığı alışveriş esnafın yüzünü güldürdü.

Side esnaflarından Murat Güven, turist yoğunluğunun sebebinin havanın bulutlu olması olduğunu belirterek, “Yetkililerimiz ne yazık ki turistlerin otelden çıkıp çevreyi gezmeleri için çaba harcamıyor. Bundan dolayı da bölgemize gelen turistler her şey dahil sistemi ile geldiği için otelde ve sahilde gününü geçirip ülkemizden ayrılıyor. Bugün Side sezonun beklide son birkaç sezonun en kalabalık gününü yaşıyor. Esnaflarımızın yüzü bir günlüğüne de olsa gülüyor. Sezonun kalan 20-25 günlük bölümünde turistik tesislerin ve yetkililerin turistin otel dışına çıkarak bölgeyi gezmelerini ve alışveriş yapmaları için çaba harcamalarını istiyoruz. Hiç olmazsa kalan kısa sürede esnafta biraz olsun nefes alacaktır” dedi.