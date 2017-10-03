Antalya’da sebze üreticisi ile tüccarların 35 milyon dolarlık tedirginliği

ANTALYALI üretici ve tüccarlar, 35 milyon dolarlık sebze ve meyve ihraç yapılan Kuzey Irak meselesinin Rusya krizine dönmesi halinde, ekonominin büyük zarar göreceğini söyledi.

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve deposu Antalya’da hasat döneminin sona ermesiyle şu sıralar durgunluk yaşanıyor. Yaklaşık 1 ay sonra başlayacak olan domates ve diğer ürünlerin hasatlarıyla birlikte ihracat hayalleri kuran üretici ve tüccarlar, Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin’den domates için gelen yeşil ışığa sevinirken, son dönemde yaşanan Kuzey Irak kriziyle de tedirgin oldu. Antalyalı üretici ve tüccarlar, 35 milyon dolarlık sebze ve meyve ihraç yapılan Kuzey Irak meselesinin Rusya krizine dönesi halinde, ekonomiye çok büyük zarar dokunacağı kanaatinde. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ANTKOMDER) Başkanı Nevzat Akcan, "Habur kapanırsa, Allah korusun iç piyasada çok büyük bir sıkıntı meydana gelir. Rusya’nın yaşattığı krizden daha fazla zararı dokunur" değerlendirmesinde bulundu.

"Böyle dedikodular bizi rahatsız ediyor"

Şuanda Antalya Hali’nin ölü sezonunu yaşadığını belirten ANTKOMDER Başkanı Nevzat Akcan, domateste son bir haftadır fiyat konusunda sıkıntı yaşandığına dikkat çekti. Rusya’dan gelen domates açıklamasına sevindiklerini, ancak Kuzey Irak ile yaşanan referandum krizi sonrası ise kaygı yaşadıklarını belirten Akcan, "Rusya’nın 9 tane firma üzerinden domates alma kararı yanlış karar, ona rağmen bile sevinirken, bu sefer Kuzey Irak malum mesele. Habur kapanırsa Allah korusun, domates için çok büyük sıkıntı olur. Biz Kuzey Irak’a Habur’dan az mal satmıyoruz. Verilerde, Antalya olarak yaş sebze ve meyve Rusya’ya gönderdiğimiz 55 milyon dolar civarı, Kuzey Irak’ta 35 milyon dolar civarı. Küçümsenecek bir rakam değil yani. Şuanda kapalı değil ama böyle dedikodular bizi rahatsız ediyor. Allah korusun iç piyasada çok büyük bir sıkıntı meydana gelir. Rusya’nın yaşattığı krizden daha fazla zararı dokunur" diye konuştu.

"Kuzey Irak canlı para"

Kuzey Irak’a Mersin’nden de ihracat olduğuna dikkat çeken Akcan, "Kuzey Irak, iç piyasaya sürülen domates kalitesindeki malların yüzde 50’sini karşılayan bir ülke. Kuzey Irak bizim için canlı para, sıcak paranın aktığı bir pazar. Rusya’da böyle bir pazar yok. Mersin’den de o bölgeye ihracat var. Biber, kabak, patlıcan ve diğer bütün ürünler de Irak’a gidiyor" dedi.

"Halin yüzde 60’ını oraya gönderiyoruz"

Putin’in ihracat sinyalini vermesinin ardından fiyatlarda hareket olacağını ifade eden Antalya Yaş Sebze ve Meyve Hali Satış Sorumlusu Ali Kaya ise, "Araplara ihracatımız var. Rusya’nın çektiği malın bir alt kalitesini Kuzey Irak’a gönderiyoruz. Almanya’dan sonra iyi ihracat yaptığımız Kuzey Irak. Ağırlıklı olarak domates ihracatı yapılıyor. Halin yüzde 60’ını oraya gönderiyoruz. Üretim şuanda olmadığı için her şey kesildi. Allah’tan hayırlısını bekliyoruz" diye konuştu.

"Büyük bir kayıp olur"

Komisyoncu Hüseyin Avcı ise Rusya’nın açıklamasını memnuniyet verici bulduklarını belirterek, "Antalya için değil Türkiye için sevindirici bir olay. Çünkü bizim ekonomimizi ilgilendiriyor. Ancak Kuzey Irak meselesi bizim için büyük bir kayıp olur. Ama hükümetimiz bu konuda çare bulacağını söyledi. Ancak ihracatın durması Türkiye için iyi olmaz" dedi.