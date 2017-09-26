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Antalya’da pamuk hasadı başladı

Antalya’nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde pamuk hasadı başladı

Antalya’da pamuk hasadı başladı

Antalya’nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde pamuk hasadı başladı

26 Eylül 2017 Salı 15:49
Antalya’da pamuk hasadı başladı
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EKİM ayı sonuna kadar sürecek olan pamuk hasadında, 60 bin dönüm ekili araziden yaklaşık 24 bin ton kütlü pamuk rekoltesi bekleniyor.

Lif bakımından Türkiye’nin en kaliteli pamuğunu yetiştiren Antalyalı üreticiler pamuk hasadına başladı. Aksu, Serik ve Manavgat ovalarında 60 bin dönüm ekili arazide pamuk üreten çiftçi, dönümden 500-600 kilo arasında verim ele etti.

Sıcak hava çiftçiye yaradı

Pamuk hasat döneminde havaların da elverişli geçmesi Antalyalı pamuk çiftçisini memnun etti. Bölgede pamuk hasadının tamamına yakını makineyle yapılırken, çok az miktarda insan gücüyle gerçekleşiyor.

Antalya ovalarında bu yıl 15 bin dönüm arazide fazla pamuk ekimi ve yüksek verim çiftçiler kadar Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini de (ANTBİRLİK) mutlu etti. Bölgedeki pamuğun tamamını alan ANTBİRLİK rekolte bakımından son 13 yılın rekoruna koşarken, bölge çiftçisinin pamuk üretimine yönelmesi altın dönemlerin yaşandığı eskiye dönüş sinyali verdi.

24 bin ton pamuk

Ekim ayı sonuna kadar sürecek olan pamuk hasadı süresinde, 60 bin dönüm ekili araziden yaklaşık 24 bin ton kütlü pamuk rekoltesi bekleniyor. En son 2004-2005 pamuk sezonunda 29 bin ton pamuk alımı gerçekleştiren ANTBİRLİK, bu rakama 2017-2018 pamuk sezonunda yaklaştı.

Pamuk sezonun bir aylık hasat dönemiyle birlikte biteceğini ifade eden ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, "2017-218 sezonu tüm pamuk üreticilerine hayırlı olsun. Verimli bir yıl geçiriyoruz. Bu durum üretici ve bizleri mutlu ediyor. Önümüzdeki yıl, daha çok pamuk üretimi için şimdiden çalışmalara başladık" diye konuştu.

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