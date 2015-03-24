Antalya'da konut satışlarında patlama

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerini yayımladı. Antalya’da 2014 Şubat ayında 4 bin 503, 2015 Şubat ayında ise yüzde 15,1 oranında artarak 5 bin 182 konut satıldı. Konut satışlarında 2015 Şubat ayında, Antalya 5 bin 182 satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en yüksek paya sahip iller arasında yer aldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 466 konut ile İstanbul aldı. Antalya, 106 konut satışı ile Bursa, 77 konut satışı ile Yalova, 75 konut satışı ile Muğla ve 65 konut satışı ile Aydın izledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 24.03.2015 16:18