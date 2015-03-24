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Antalya'da konut satışlarında patlama

Antalya’da geçen yıla göre konut satışlarında yüzde 15,1 artış oldu

Antalya'da konut satışlarında patlama

Antalya’da geçen yıla göre konut satışlarında yüzde 15,1 artış oldu

24 Mart 2015 Salı 17:14
Antalya'da konut satışlarında patlama
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerini yayımladı. Antalya’da 2014 Şubat ayında 4 bin 503, 2015 Şubat ayında ise yüzde 15,1 oranında artarak 5 bin 182 konut satıldı. Konut satışlarında 2015 Şubat ayında, Antalya 5 bin 182 satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en yüksek paya sahip iller arasında yer aldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında,  ilk sırayı 466 konut ile İstanbul aldı. Antalya, 106 konut satışı ile Bursa, 77 konut satışı ile Yalova, 75 konut satışı ile Muğla ve 65 konut satışı ile Aydın izledi.   
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Son Güncelleme: 24.03.2015 16:18
Anahtar Kelimeler:
KonutKonut SatışlarıPatlamaTüik
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