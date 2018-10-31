Antalya’da ihracat arttı, ithalat azaldı

TÜİK, Batı Akdeniz 2018 yılı Eylül ayı "Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ülke genelinde ihracat yüzde 22,4 arttı, ithalat ise yüzde 18,3 azaldı.

Batı Akdeniz

Verilere göre, Antalya'da ihracat 2018 yılı Eylül ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ayına göre artarak 93,5 milyon dolar, ithalat ise azalarak 63,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül 2018 verilerine göre, Isparta'da ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre artarak 17,2 milyon dolar, ithalat azalarak 4,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Burdur'da da ihracat 2018 yılı Eylül ayında, 2017 yılının aynı ayına göre artarak 17,2 milyon dolar, ithalat azalarak 1,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.