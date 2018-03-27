Antalya'ya 'Hayvan Pazarı' yapılıyor

TÜRKİYE Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, çalışmaları yerinde inceledi. Kasapların temsilcisi olarak çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Yardımcı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış merkezi haline gelecek hayvan pazarında zemin çalışmalarının başladığını, satış yerinin dışında dinlenme alanlarının da bulunacağını ifade etti. Pazarın Kurban Bayramı'na yetişmesi için çalışmaların hızla yürütüldüğünü anlatan Osman Yardımcı, "Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Borsası ortak çalışıyor. Antalya'ya fark katacak bir çalışma. Yüzlerce satıcı bu alanda alıcıyla buluşacak. Bir alıcı buraya gelerek tek seferde pek çok satıcının farklı yerlerde yetiştirdiği hayvanlar için pazarlık yapabilecek" dedi.