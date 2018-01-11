Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
İnci gibi dişler için 9 yöntem
İnci gibi dişler için 9...
Yatak odasına bu çiçeği koyan erkekler yaşadı!
Yatak odasına bu çiçeği koyan...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 11 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

 'Antalya tarımın başkenti'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel "Tarımsal verimliliği arttırmak zorundayız" dedi 

 'Antalya tarımın başkenti'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel "Tarımsal verimliliği arttırmak zorundayız" dedi 

11 Ocak 2018 Perşembe 20:25
 'Antalya tarımın başkenti'
banner404

TÜRKİYE'DE tarımsal öğretimin başlamasının 172. yıl dönümü, Akdeniz Üniversitesi () ev sahipliğinde kutlandı. AÜ Tören Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Tevfik Aksoy Konferans Salonu'nda devam etti. Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube 2. Başkanı Ali Kaynak, Grow Fide Üretim ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Ünal, tarımsal kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda akademisyen katıldı.
'2 MİLYAR İNSAN YETERSİZ BESLENİYOR'
Törende konuşan Prof. Dr. Davut Karayel, dünyada yaklaşık 1 milyar insanın açlık sınırında, 2 milyar insanın yetersiz beslendiğini söyledi. Bunun yanında dünya nüfusunun 2050 yılında 9,6 milyara ulaşacağının öngörüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Karayel, "Giderek artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanabilmesinin yolu tarımsal verimliliğin arttırılmasından geçmektedir. Tarımsal verimliliği en çok etkileyen faktör ise şüphesiz eğitimdir" dedi. Fakülte olarak bu bilinçle hareket ettiklerini belirten Dekan Karayel, "Antalya başta olmak üzere ülke tarımına hizmet etmeye ve bilim dünyasının saygın bir üyesi olma yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
'ANTALYA ÜLKENİN TARIMSAL BAŞKENTİ'
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen ise Antalya'nın ülkenin tarımsal anlamdaki başkenti olduğunu kaydetti. Antalya'da tarım sektöründeki olumlu ya da olumsuz bir gelişmenin sadece ülkeyi değil yakın coğrafyadaki ülkeleri dahi etkileyen bir durum ortaya çıkardığını kaydeden Özen, "Bu konuyla ilgili Antalya'daki tarım sektörünün paydaşlarına, ziraat mühendislerine, ziraat mühendislerini yetiştiren kıymetli hocalarıma büyük sorumluluk düşmektedir" dedi. Antalya Konservatuvarı Öğretim Elemanlarının müzik dinletisinin ardından Grow Fide Üretim ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Ünal 'Türk Tarımı'nın Dünü, Bugünü, Yarını' konulu konferans verdi. Tören, meslekte 30 yılını dolduranlara plaket verilmesiyle sona erdi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz ÜniversitesiZiraat FakültesiDavut Karayel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 'Esnaf ayırt edilmemeli'
 'Esnaf ayırt edilmemeli'
'İlk üçte olacağız'
'İlk üçte olacağız'
Karar kritik toplantıdan çıktı! Türkiye'den Bitcoin için önemli adım
Karar kritik toplantıdan çıktı! Türkiye'den Bitcoin için önemli adım

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim