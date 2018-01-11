 'Antalya tarımın başkenti'

TÜRKİYE'DE tarımsal öğretimin başlamasının 172. yıl dönümü, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ev sahipliğinde kutlandı. AÜ Tören Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Tevfik Aksoy Konferans Salonu'nda devam etti. Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube 2. Başkanı Ali Kaynak, Grow Fide Üretim ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Ünal, tarımsal kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda akademisyen katıldı.

'2 MİLYAR İNSAN YETERSİZ BESLENİYOR'

Törende konuşan Prof. Dr. Davut Karayel, dünyada yaklaşık 1 milyar insanın açlık sınırında, 2 milyar insanın yetersiz beslendiğini söyledi. Bunun yanında dünya nüfusunun 2050 yılında 9,6 milyara ulaşacağının öngörüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Karayel, "Giderek artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanabilmesinin yolu tarımsal verimliliğin arttırılmasından geçmektedir. Tarımsal verimliliği en çok etkileyen faktör ise şüphesiz eğitimdir" dedi. Fakülte olarak bu bilinçle hareket ettiklerini belirten Dekan Karayel, "Antalya başta olmak üzere ülke tarımına hizmet etmeye ve bilim dünyasının saygın bir üyesi olma yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'ANTALYA ÜLKENİN TARIMSAL BAŞKENTİ'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen ise Antalya'nın ülkenin tarımsal anlamdaki başkenti olduğunu kaydetti. Antalya'da tarım sektöründeki olumlu ya da olumsuz bir gelişmenin sadece ülkeyi değil yakın coğrafyadaki ülkeleri dahi etkileyen bir durum ortaya çıkardığını kaydeden Özen, "Bu konuyla ilgili Antalya'daki tarım sektörünün paydaşlarına, ziraat mühendislerine, ziraat mühendislerini yetiştiren kıymetli hocalarıma büyük sorumluluk düşmektedir" dedi. Antalya Konservatuvarı Öğretim Elemanlarının müzik dinletisinin ardından Grow Fide Üretim ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Ünal 'Türk Tarımı'nın Dünü, Bugünü, Yarını' konulu konferans verdi. Tören, meslekte 30 yılını dolduranlara plaket verilmesiyle sona erdi.