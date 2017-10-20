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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
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Antalya SGK’dan ertelenen prim tahsilatına ödeme uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, 2016 yılı Aralık ayında ertelenen sigorta prim ödeme günün geldiğini söyledi

Antalya SGK’dan ertelenen prim tahsilatına ödeme uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, 2016 yılı Aralık ayında ertelenen sigorta prim ödeme günün geldiğini söyledi

20 Ekim 2017 Cuma 09:24
Antalya SGK’dan ertelenen prim tahsilatına ödeme uyarısı
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SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü bahçesinde 2016 yılı Aralık ayında ertelenen sigorta prim ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Ertelenen sigorta prim ödeme gününün geldiğini belirten Deniz, “2016 yılı içerisinde asgari ücret tutarında bir artış oldu. Bin 273,50 TL’den bin 647.00 TL’ye çıkan askari ücretin işverenlerine bir maliyete neden olunmaması bakımından devletimiz her bir sigortalı adına 100’er TL destek vererek işverenlerimizin bu mağduriyetini giderdi. Destek 2017 yılında da devam etti. Buna ilave olarak asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerine 2016 yılı Aralık ve 2017 yılı Ocak - Şubat aylarına ait sigorta primlerinin ödenmesi ise kanun ile 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmişti” dedi.

Ertelenen sigorta primlerinin ilkinin ödeme süresinin geldiğini belirten Deniz, “2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primlerinin Ekim ayinin sonuna kadar ödenmesi gerekmekte. 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primleri Kasım ayı sonuna ve Şubat ayına ait ertelenen sigorta primleri ise 26 Aralık’a kadar ödenmesi gerekir.”

Deniz açıklamasının ardından, SGK bahçesinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

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Antalya SGKSosyal Güvenlik KurumuAntalyaPrim Tahsilatı
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