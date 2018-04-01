'Antalya rekora hazırlanıyor'

TÜRKİYE'NİN turizm başkenti ve dünyanın en önemli destinasyonlarından Antalya, terör olayları, siyasi gerginlikler ve Rusya krizi nedeniyle ciddi gerileme yaşadı. 2017'den itibaren toparlanma sürecine giren kent, bu yıl turist sayısında rekor hedefliyor. Turizmle ilgili yaşanan bu süreci ve bu yılki beklentileri değerlendiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya turizminin bu yıl rekor kıracağını dile getirdi.

'2018 İYİ BAŞLADI'

Turizm sektörünün 2018 yılına çok iyi başladığını belirten Davut Çetin, 2014 yılında kente gelen 12,2 milyon civarındaki turist sayısının bugüne kadarki en yüksek rakam olduğunu söyledi. 2016'da ise bu sayının 6,2 milyona gerilediğini, 2017'de 10 milyonun üzerine çıkıldığını hatırlatan Çetin, "Tabi bu baz etkisi, başarı olarak görmemek lazım. Toparlanmamız çabuk oldu sadece. Biz 12 milyonları görmüş bir iliz ama bu yıl 12 milyonu da geçeriz diye tahmin ediyorum. Böyle giderse turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağız" dedi.

'AVRUPA PAZARINDA TOPARLANIYORUZ'

ITB Berlin ve Avrupa'daki diğer fuarlarla, MITT Moskova Fuarı'ndan alınan verilere bakıldığında rezervasyonlarda ciddi artış gözlendiğini aktaran Çetin, 2018 yılının ilk verilerine göre de Almanya'da yüzde 32, Rusya'da yüzde 70, İngiltere'de yüzde 24, Hollanda'da yüzde 13 gibi artışlar gerçekleştiğini belirtti. Mart ayı sonlarına doğru ise toplam turist sayısının geçen seneye göre yüzde 38 artışla devam ettiğini söyleyen Çetin, "Avrupa pazarında bu yıl toparlanma yaşıyoruz" dedi.

'DÖVİZ RAKAMLARINI TOPARLAMAK ZAMAN ALIR'

Ayrıca sadece sayıya bakılmaması gerektiğine işaret eden Çetin, 2016'da Antalya'da otel fiyatlarının yüzde 35 kayba uğradığını söyledi. Bugün itibariyle 2014-2015'deki fiyatların hala yüzde 20 gerisinde olunduğunu anlatan Çetin, "Geçen yıl bu yüzde 35 kaybın yüzde 7-10'ununu toparladık. Ancak hala yüzde 20'nin üzerinde kayıp var. Bu yıl 5-10 puan daha yükseltiriz. Ancak 2014-2015 döviz rakamlarını 2019-2020'de yakalayabiliriz. Çünkü bu fiyatlara 7-8 yılda yavaş yavaş yükselterek gelebilmiştik. Örneğin, 50 dolarlık bir oda 35 dolara düşmüştü ve yeniden 50 dolara çıkması 2019-2020'yi bulur" diye konuştu.

'UÇAK SIKINTISI VAR'

Turist sayısında beklenenin de üzerinde yükselme ihtimali olduğundan söz eden Çetin, buna karşı uçak bulmak da sıkıntı olduğunu söyledi. Çetin şöyle konuştu: "Uçak organize etmek, charter uçağı büyük sıkıntı. Özelikle Almanya'da Air Berlin firmasının iflas etmesi sonrasında, Air Berlin'in uçakları yerde bekliyor ve kimse kullanamıyor. Charter uçağı bulmak da artık çok zor. Bir anda devreye sokamıyorsunuz. Talep olsa da getirecek uçağınız yok. Belki belli bölgelerden bir miktar kayma olur ama çok büyük, yüzde 50-60 artar diyemiyoruz. Onun için bu sene 13 milyonları yakalarız, yüzde 25-30 civarında artış olur ki bu da tüm dönemlerin, rekoru demek. 2014'ün rekorunu da kırarız."

'DÜNYADA ALTERNATİFİ YOK'

Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın dünyada alternatifi olmadığına dikkat çeken Çetin, "Bu fiyatlarla bu kalitede ve bu güzellikte dünyada başka şehir yok. Ben iddia ettim, Ruslar çok çabuk toparlanır diye, 'ya gelemezler' dediler. Rusların bu paraya, 700-800 dolara, 9-10 gün her şey dahil gideceği başka bir yer yok, dünyada hiçbir yer yok. Bu kadar güzel sahil, bu kadar güzel otel, bu kadar güzel gastronomi hiçbir yerde yok. Dolayısıyla geliyorlar ve artarak gelmeye de devam edecekler. Tabi biz bunları şehre, Kaleiçi'ne nasıl sokarız, şehir ticaretine nasıl katkı koyarız, artık orasına çalışmamız lazım" dedi.

'PERGE İÇİN DESTEK OLACAĞIZ'

Şehirde tarihi, turistik yerlerin nasıl ön plana çıkarılabileceği ve turistin buralara ziyaretinin sağlanacağı konularında da çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Çetin, Vali Münir Karaloğlu'nun bu yılı turizmde 'Perge Yılı' ilan etmesinin çok doğru bir karar olduğunu söyledi. Bu yıl çok önemli bir tarihi değer olan Perge'ye böylelikle dikkat çekildiğini belirten Çetin, Perge'de tarihi sütunların ayağa kaldırılması için de ATSO üyesi işadamlarına seslendi. Bir sütunun ayağa kaldırılma maliyetinin 2 bin 500-3 bin TL civarında olduğunu söyleyen Çetin, "ATSO olarak sezon öncesinde bu konuda destek olacağız" dedi.