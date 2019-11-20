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Antalya'nın vergi rekortmeni belli oldu!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2018 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri arasında 29'uncu olan Antalya Havalimanı'nın işletici firması Fraport-TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş., Antalya'da kurumlar vergisi rekortmeni oldu.

EKONOMİ 20.11.2019, 14:02 20.11.2019, 14:18
Antalya'nın vergi rekortmeni belli oldu!
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GELİR İdaresi Başkanlığı'nın Türkiye genelinde 2018 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin, 2019 yılı Nisan ayında 785 bin 656 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildiği açıklandı. Beyannamelerle 430 milyar 878 milyon 66 bin 609 TL matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 85 milyar 262 milyon 503 bin 276 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildiği kaydedildi.

İLK 100'DEKİ TEK FİRMA
Türkiye geneli kurumlar vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 mükellef arasında Antalya'dan tek firma yer aldı. Geçen yılın da Antalya'da vergi rekortmeni olan Antalya Havalimanı'nın işleticisi Fraport-TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş., Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde 29'uncu oldu.

VERGİ TUTARI 196 MİLYON LİRA
Fraport-TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.'nin, 2018 vergilendirme dönemine ait tahakkuk eden vergi tutarı 196 milyon 740 bin 129 TL olarak açıklandı. Fraport-TAV Antalya Terminal İşletmeciliği bu vergi tutarıyla Antalya'nın da 2018 yılı vergi rekortmeni olmayı başardı.

REKOR YOLCU SAYILARI
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre Fraport-TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.'nin işleticisi olduğu Antalya Havalimanı, son iki yıldır yolcu rekorları kırıyor. Antalya Havalimanı, 2018 yılında 25 milyon 358 bin 707 dış hatlar, 7 milyon 563 bin 107 iç hatlar terminali olmak üzere, toplamda 32 milyon 921 bin 814 yolcuya hizmet verdi.

2019'DA YÜZDE 17 ARTIŞ
Antalya Havalimanı 2019 yılında ise 2018 rakamlarının üzerine çıkmayı hedefliyor. Bu yıl 10 aylık dönemde dış hatlarda 28 milyon 533 bin 19, iç hatlarda ise 6 milyon 50 bin 458 yolcuya hizmet verildi. 10 aylık dönemdeki dış ve iç hatlar toplam yolcu sayısı ise 34 milyon 583 bin 477'ye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 30 milyon 813 bin yolcu sayısına göre yüzde 12 civarında artış gerçekleşti.

UÇAK TRAFİĞİ 200 BİNE YAKLAŞTI
Verilere göre geçen sene 12 aylık dönemde Antalya Havalimanı yoğun uçak trafiğine sahne oldu. Antalya Havalimanı'na gelen ve giden uçak sayıları açısından bakıldığında yurtdışı hatlarda toplam 138 bin 79, iç hatlarda ise 52 bin 798 olmak üzere toplam 190 bin 877 uçak trafiği gerçekleşti. 2019 yılı 10 aylık verilerine göre ise yolcu sayısına bağlı gelen-giden uçak sayıları artış gösterdi. Ocak-Ekim ayları döneminde dış hatlarda 151 bin 423, iç hatlarda ise 42 bin 820 olmak üzere 194 bin 243 uçak trafiği gerçekleşti.

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