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Antalya'nın çöpü 40 bin evi aydınlatacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin çöplerinin değerlendirildiği Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nde deneme elektrik üretimi başladı

Antalya'nın çöpü 40 bin evi aydınlatacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin çöplerinin değerlendirildiği Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nde deneme elektrik üretimi başladı

09 Kasım 2017 Perşembe 21:22
Antalya'nın çöpü 40 bin evi aydınlatacak
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DENEME aşamasında 12 megawatt (mgw) elektrik elde edilirken, tesisin tam kapasite çalışmasıyla günlük 40 bin konutun elektriği çöpten elde edilecek. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, geçen yıl kasım ayında temeli atılan Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Tesis yetkililerinden bilgi alan Karaloğlu ve Türel, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Türel, 'çöp altındır' sloganı başlattıkları projede deneme elektrik üretiminin başarıyla sonuçlandırıldığını söyledi. Türkiye'nin en çevreci projelerinden birini Antalya'ya kazandırdıklarını belirten Türel, “Antalya, çağdaş şehirlerde olduğu gibi çöpünü dönüştürüyor, metan gazını atmosfere bırakmıyor, aksine bu gazdan elektrik elde ediyor. Dünyanın en çağdaş tesislerinden birini kentimize kazandırdık. Burada 24 mgw elektrik üretimi yapılacak. Deneme aşamasında 12 mgw elektrik üretimi başladı ve sisteme veriliyor" dedi.
BELEDİYE 1 KURUŞ HARCAMADI
Yurt dışından birçok belediye yetkilisinin tesisleri incelemeye geldiğini kaydeden Menderes Türel, geçen hafta Ukrayna'dan belediye yetkililerinin tesisleri incelediğini, tesisin benzerini kendi şehirlerine kurmaya yönelik karar aldıklarını söyledi. Deneme aşamasında elde edilen 12 mgw elektriğin 20 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini anlatan Türel, şöyle konuştu: “24 mgw'a çıktığımızda 40 bin konutun elektriğini üretebilir hale gelmiş olacağız. Yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde edilecek. Bu gelirin yüzde 1'i Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kalıyor. Yarım katrilyonluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu yatırım için belediye kasasından 1 kuruş bedel ödemedik. Buradaki en önemli kazanım ise doğaya metan gazının bırakılmaması ve çöpün sıfır geri dönüşümü olmasıdır. Şimdi yeni 30 adet transfer istasyonu yapıyoruz. Buralardan da çöpleri nakledeceğiz. Ben göreve geldikten sonra ek olarak yakma ünitesini tesise eklettirdim. Bu ünite ile elde edilecek enerji 45 mgw'a çıkacak. Burası aynı zamanda temiz enerji santrali gibi görev yapacak."
GÜNLÜK 2 BİN TON ATIK BERTARAF EDİLİYOR
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise 1 yıl önce temelini attıkları bu tesisin bu hale gelmesinin kendisini şaşırttığını söyledi. Şehirlerin çağdaşlık seviyesini gösteren en önemli göstergelerinden birinin atığını nasıl bertaraf ettiği olduğunu anlatan Karaloğlu, “Bir şehir ürettiği atığı tam olarak bertaraf ediyorsa o şehir çağdaş bir şehirdir. Antalya bugüne kadar çöpünü düzenli depoluyordu ama bu tesisle ürettiği günlük 2 bin ton katı atığını tamamen bertaraf edecek. Burası çöpü gelire çevirecek çok önemli bir tesis aynı zamanda. Bütün şehirlerde olması gerekiyor. Başkanı vizyonundan dolayı kutluyorum. Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı'na da bu yakışır. Kentlilerin farklılaşması bu tür tesislerle ortaya çıkacak" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiEviKızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm
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