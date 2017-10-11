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Antalya motosiklette ikinci

Antalya trafiğe kayıtlı motosiklet sayısıyla İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı. Antalya araç sayısında ise dördüncü sırada bulunuyor

Antalya motosiklette ikinci

Antalya trafiğe kayıtlı motosiklet sayısıyla İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı. Antalya araç sayısında ise dördüncü sırada bulunuyor

11 Ekim 2017 Çarşamba 22:00
Antalya motosiklette ikinci
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı '2017 Yılı Ağustos Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ne göre, Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 5 bin 391 oldu. Antalya, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısında ise İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer aldı. TÜİK '2017 Yılı Ağustos Ayı Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, ülke genelinde Ağustos ayı sonu itibarıyla 21 milyon 863 bin 854 adet taşıtın yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
ANTALYA ARAÇ SAYISINDA DÖRDÜNCÜ
Antalya’da Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 5 bin 391 adet taşıtın yüzde 46,5’ini otomobil, yüzde 26,7'sini motosiklet, yüzde 17,4’ünü kamyonet, yüzde 4,6’sını traktör, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 1,1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya, Ağustos ayı sonu itibarıyla 1 milyon 5 bin 391 trafiğe kayıtlı araç sayısı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4'üncü sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 268 bin 35 motosiklet sayısı ile 287 bin 121 olan İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaMotosikletİstanbul
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