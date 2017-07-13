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Antalya istihdam hedefini aştı

150 bin istihdam hedefini geride bırakan Antalya sayıya 50 kişi daha eklemeyi planlıyor. 1 Şubat'tan 31 Aralık'a tarihine kadar işe alınan sigortalı için teşvik alınabilecek

Antalya istihdam hedefini aştı

150 bin istihdam hedefini geride bırakan Antalya sayıya 50 kişi daha eklemeyi planlıyor. 1 Şubat'tan 31 Aralık'a tarihine kadar işe alınan sigortalı için teşvik alınabilecek

13 Temmuz 2017 Perşembe 22:02
Antalya istihdam hedefini aştı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'de 2017 yılında 1.5 milyon kişiye yeni iş hedefiyle başlatılan istihdam seferberliğinde Antalya 150 bin yeni istihdam hedefini yakaladı. Vali Münir Karaloğlu, yeni iş başı yapanların 174 bin 6 kişi olduğunu, yılsonu istihdam hedefinin 200 bin olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yılın ilk aylarında başlatılan istihdam seferberliği kapsamında Türkiye'de 2 Şubat-31 Aralık 2017 tarihleri arasında 1.5 milyon kişinin yeni işe alımı hedefi konuldu. Seferberlik kapsamında Antalya Valiliği öncülüğünde ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri işbirliğiyle Antalya'nın hedefi 150 bin kişi olarak belirlendi. Başta turizm ve tarım sektörleri olmak üzere şubat ayından itibaren başlatılan yeni işe alımlarla istihdam seferberliği hedefi Temmuz ayı itibariyle yakalandı.
YENİ HEDEF 200 BİN KİŞİ
İstihdam seferberliğinde Antalya'nın hedefinin 150 bin yeni istihdam olduğunu hatırlatan Karaloğlu, yılbaşından bu yana işbaşı yapanların sayısının 174 bin 6'ya ulaştığını açıkladı. Karaloğlu, yılsonuna kadarki hedefin 200 bin kişi olduğunu belirterek, bu seferberliğe katkı veren herkesi kutladı. İstihdam seferberliği kapsamında yeni işe alınanlarla ilgili, 2 bin 177 TL'lik asgari ücret maliyeti, 773 TL prim ve vergi desteğiyle 1400 TL'ye düşüyor. 1 Şubat'tan 31 Aralık'a tarihine kadar işe alınan sigortalı için teşvik alınabilecek. Önceki 3 ay içinde kayıtlı sigortalı olmayan işsizler, İş-Kur'a kayıtlı olmaları durumunda işe alınabilecek. İşverenin SGK borcunun olmaması, kayıt dışı işçi çalıştırmamış olması gerekiyor. 

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Son Güncelleme: 13.07.2017 22:04
Anahtar Kelimeler:
AntalyaIstihdamAralı
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