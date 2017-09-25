Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102383
ALTIN
146.345
DOLAR
3.5155
STERLİN
4.7398
EURO
4.1762
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı’na Kocaeli’den destek

Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Ltd.Şti tarafından hazırlanan Cm Expo İş ve İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı 4-7 Ekim tarihleri arasında Antalya’nın Anfaş Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açacak. Kocaeli Vinç İşletmecileri Derneği fuara destek verecek

Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı’na Kocaeli’den destek

Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Ltd.Şti tarafından hazırlanan Cm Expo İş ve İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı 4-7 Ekim tarihleri arasında Antalya’nın Anfaş Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açacak. Kocaeli Vinç İşletmecileri Derneği fuara destek verecek

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:51
Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı’na Kocaeli’den destek
banner404

İŞ makinalarından, araç üstü ekipmanlara, maden makinalarından beton makinalarına, jeneratörden komprasöre her çeşit inşaat ve iş makinalarının, ekipman ve yedek parçanın sergileneceği ve 4-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı’na 204 firma 42 bin metrekare alanda katılım gösterecek. Fuara Kocaeli Vinç İşletmecileri Derneği’nin destek vereceği belirtildi.

Kocaeli Vinç İşletmecileri Derneği’nin Olağan Genel Kurulu’nda Antalya İş Makinaları ve Ekipmanları Fuarı’nın konuşulduğu bilgisi verildi. Kocaeli bölgesinin önde gelen vinç işletmecilerinin bir araya gelmesi ile kurulan Kocaeli Vinç İşletmecileri Derneği Genel Kurulunda Başkan Şefik Zengin, Platformder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Aydın ve Platformder-Vinçder Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Tuncer’in hazır bulunduğu toplantıda Antalya’da gerçekleştirilecek fuarın ziyaret planlaması yapıldığı söylendi.

Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengisu yaptığı konuşmada, dernek Başkanı Şefik Zengin’e ve yönetim kuruluna kendisini davet ettikleri için teşekkür edip, yerli iş ve inşaat sektörü hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu belirtildi. Antalya’da yapılacak fuarın sektöre ivme kazandıracağını anlatan Bengisu, toplantıya katılan firmaları fuarda ziyaretçi olarak görmek istediklerini anlattı. Şefik Zengin de fuarı toplu bir organizasyonla ziyaret etmek istediklerini, bölgenin büyük işadamları ile birlikte fuarı ziyaret edeceklerinin bilgisini verdi.

Fuarın ücretsiz olduğu belirtilirken, isteyenlerin fuar davetiyelerini web sitesinden alabileceği ifade edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAntalya İş Ve İnşaat Makinaları Fuarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan müjdeleri peş peşe verdi!
Başbakan müjdeleri peş peşe verdi!
En çok konut satışı o ülke vatandaşlarına yapıldı
En çok konut satışı o ülke vatandaşlarına yapıldı
Vodafone ile Türkiye’nin dört bucağında nesneler birbirleri ile konuşacak
Vodafone ile Türkiye’nin dört bucağında nesneler birbirleri ile konuşacak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim