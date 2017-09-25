Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı’na Kocaeli’den destek

İŞ makinalarından, araç üstü ekipmanlara, maden makinalarından beton makinalarına, jeneratörden komprasöre her çeşit inşaat ve iş makinalarının, ekipman ve yedek parçanın sergileneceği ve 4-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı’na 204 firma 42 bin metrekare alanda katılım gösterecek. Fuara Kocaeli Vinç İşletmecileri Derneği’nin destek vereceği belirtildi.

Kocaeli Vinç İşletmecileri Derneği’nin Olağan Genel Kurulu’nda Antalya İş Makinaları ve Ekipmanları Fuarı’nın konuşulduğu bilgisi verildi. Kocaeli bölgesinin önde gelen vinç işletmecilerinin bir araya gelmesi ile kurulan Kocaeli Vinç İşletmecileri Derneği Genel Kurulunda Başkan Şefik Zengin, Platformder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Aydın ve Platformder-Vinçder Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Tuncer’in hazır bulunduğu toplantıda Antalya’da gerçekleştirilecek fuarın ziyaret planlaması yapıldığı söylendi.

Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengisu yaptığı konuşmada, dernek Başkanı Şefik Zengin’e ve yönetim kuruluna kendisini davet ettikleri için teşekkür edip, yerli iş ve inşaat sektörü hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu belirtildi. Antalya’da yapılacak fuarın sektöre ivme kazandıracağını anlatan Bengisu, toplantıya katılan firmaları fuarda ziyaretçi olarak görmek istediklerini anlattı. Şefik Zengin de fuarı toplu bir organizasyonla ziyaret etmek istediklerini, bölgenin büyük işadamları ile birlikte fuarı ziyaret edeceklerinin bilgisini verdi.

Fuarın ücretsiz olduğu belirtilirken, isteyenlerin fuar davetiyelerini web sitesinden alabileceği ifade edildi.