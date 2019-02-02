Antalya ilk adres! Aslan payı Almanya'da

YABANCI yatırımcıların 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye’de gerçekleştirdikleri tüm gayrimenkul cinsinden alımları mercek altına alan EVA Gayrimenkul Değerleme, alan bazında 2018 yılında 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 143.7, işlem sayısında ise yüzde 119.4 artış olduğunu belirledi. Yüzölçümü olarak baktığımızda 2017 ve 2018’de en fazla yatırımın Almanya’dan yapılması dikkat çekti. 2018’de Almanya’yı Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Fransa, Filistin, İngiltere, Kuveyt, Katar ve Yemen izledi.

KÖRFEZ PAYI DÜŞÜYOR

Yabancı gayrimenkul yatırımlarında önemli bir ağırlığa sahip olan Körfez ülkelerinin, 2017 yılında 1 milyon 561 bin 434 metrekare büyüklüğündeki yatırımları 2018’de 3 milyon 56 bin 337 metrekareye yükseldi. Ancak toplam yabancı yatırımların içinde Körfez ülkelerinin payı azaldı. 2017 yılında toplam yabancı yatırım içinde payı yüzde 33 olan Körfez ülkelerinin 2018 yılının aynı dönemindeki payı yüzde 27’ye geriledi.

ANTALYA İLK ADRES

Araştırma yatırım tercihinde ilk 10 il sıralamasının da değiştiğini ortaya koyuyor. Buna göre alan bazında 2017 yılında en çok yatırım yapılan iller sırasıyla İstanbul, Antalya, Muğla, Bursa, Kocaeli, Şırnak, Sakarya, Yalova, Samsun ve Aydın iken, 2018 yılının aynı döneminde ilk 10 il sıralaması, Antalya, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Muğla, Manisa, Aydın, Yalova, Bursa ve Ankara oldu.



Aslan payı Almanyada

2017 ve 2018 yıllarında toplam hisseye hitap eden yüzölçümü bazında en çok yatırım yapan ülkelerin hemen hemen aynı olduğunu söyleyen EVA Gayrimenkul Değerleme Lisanslı Değerleme Uzmanı Şeyma Şehirli, listede yer alan lider yabancı yatırımcı ülkelerin Almanya, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Kuveyt ve İngiltere olduğunu belirtti. Şehirli, listeden bu yıl KKTC, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan’ın çıktığını, yerlerine ise Fransa, Filistin, Katar ve Yemen vatandaşlarının girdiğini söyledi.