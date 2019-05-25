Antalya halinde domates 1 liraya kadar düştü

Bu yıl fiyatı ile pazar tezgahlarında en çok konuşulan ürün olan domates, Antalya'da Toptancı Halinde liste fiyatı 1 lira 60 kuruş olmasına rağmen 1 TL'ye kadar düşerek 1 TL'den alıcı buldu.

Antalya halinde domates 1 liraya kadar düştü
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UZUN zamandır pazar tezgahlarında ve marketlerde pahalılığından dolayı sıkça adından bahsettiren domates fiyatları Antalya Toptancı Hal'inde liste fiyatı 1 lira 60 kuruş olmasına rağmen bu yıl ilk defa 1 TL'ye kadar düşerek 1 TL'den alıcı buldu.  Antalya'nın Kumluca İlçesi'ndeki halde ise liste fiyatı 1 TL 10 kuruş oldu. Sofraların vazgeçilmezi domates 2018 Eylül ayında yüzde 35,20'lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olmuştu. Antalya Toptancı Halinde bu yıl sezonu 3,50 TL'den açan domates, uzun zaman 3 ile 5 TL'den alıcı bulmuştu.

HALDEKİ DİĞER ÜRÜNLERİN FİYATLARI

Diğer ürünlerin liste fiyatları ise şöyle oldu: Kabak 0,70 kuruş, salatalık 0,70 kuruş, patlıcan 2,60 TL, dolmalık biber 2,50 TL, üç burun 1,80 TL, kapya biber 8 TL ile alıcı buluyor.

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