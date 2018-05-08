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'Antalya gerçek bir cennet'

İsveç Başkonsolosu Therese Hyden ve İsveç Antalya Fahri Konsolosu Nil Sağır, ATSO Başkanı Davut Çetin'i ziyaret ettiler

'Antalya gerçek bir cennet'

İsveç Başkonsolosu Therese Hyden ve İsveç Antalya Fahri Konsolosu Nil Sağır, ATSO Başkanı Davut Çetin'i ziyaret ettiler

08 Mayıs 2018 Salı 22:03
'Antalya gerçek bir cennet'
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İSVEÇ heyetini, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve yönetimi karşıladı. ATSO Başkanı Davut Çetin, ziyarette Therese Hyden'e Antalya ekonomisi, yatırım olanakları ve ATSO'nun faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Antalya ile İsveç arasındaki ticaret hacminin 10.6 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirten Çetin, İsveç'e ihracatın yüzde 60'ının yaş sebze ve meyve olduğunu söyledi. Antalya'ya tatile gelen İsveçli turist sayısının 2016'da 145 bin iken geçen yıl 95 bine gerilediğine dikkati çeken Çetin, "İsveçli turist sayısında bu yılın ilk dört ayında artış yaşanıyor. Umarım tüm yıl artış sürer" dedi.
'KRİZLERDEN DERS ALDIK'
İsveç'in AR-GE, inovasyon ve tasarım konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğuna dikkati çeken Davut Çetin, "İsveç'le çok ticaretimiz yok ama birlikte yapabileceğimiz, ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz çok alan var. Antalya olarak 2015-2016 yıllarında yaşadığımız krizden çok ders aldık. Yeni teknolojileri kentimize getirme konusunda İsveçli firmalar ile işbirliği yapabiliriz. Sadece ithalat-ihracat yapmak yeterli değil, dünyada en önemli şey bilgi, bilgi paylaşımı konusunda işbirliğine ihtiyacımız var. Antalya'da yaptığımız çalışmaların da etkisi ile AR-GE merkezi sayısı 1'den 15'e çıktı. Önümüzdeki dönemde hedefimiz kentimizi tasarım merkezleri ile de zenginleştirmek. İsveçli firmalardan bu anlamda destek alabiliriz" dedi.
'İSVEÇLİ FİRMALAR TECRÜBELİ'
İsveç Başkonsolosu Therese Hyden ise İsveçli firmaların Antalya'da başta hafif raylı sistem ve sağlık yatırımları olmak üzere birçok konuyla ilgilendiğini ifade etti. İsveçli firmaları Antalya'ya getirmek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Hyden, "Ayrıca Antalya'daki firmaları İsveç'e götürüp, alım heyetleriyle karşılıklı buluşturabiliriz. İsveçli firmalar özellikle çevre dostu üretim ve atık yönetimi konusunda tecrübeli. Antalya'da çevre konusunda hassas bir kent, İsveç firmaları bu konuda katkı sunabilir. Antalya'da IKEA'nın açılacak olmasından dolayı ayrıca gururluyum" diye konuştu.
'FUTBOL TURİZMİNİ GELİŞTİREBİLİRİZ'
İstanbul'daki üçüncü havalimanı projesinde 12 İsveç firmasının 220 milyon Euro'luk ihale aldığını kaydeden Başkonsolos Hyden, İsveçli firmaların Türkiye'de özellikle şehir hastanesi yatırımlarını yakından takip ettiklerini dile getirdi. Türkiye'ye ve Antalya'ya tatile gelecek İsveçli turist sayısında bu yıl artış olmasını öngördüklerini ifade eden Therese Hyden, İsveçli turistlerin özellikle spor ve kültür turizmi ağırlıklı tatili tercih ettiğine dikkati çekerek, Antalya'nın bu konudaki avantajlarının İsveç'te daha iyi tanıtılabilmesi halinde turist sayısının artacağına işaret etti. Antalya'nın spor turizmi için çok uygun bir kent olduğunu vurgulayan Therese Hyden, "Futbol turizmini ilginç buluyorum. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile tanıştım. Önümüzdeki aylarda Türkiye ve İsviçre milli takımlarının dostluk maçı oynamaları gündeme geldi. Belki bu yolla İsveç takımlarını Antalya'ya çekebiliriz" diye konuştu.
'İSVEÇLİ EMEKLİLER ANTALYA'YI SEVECEK'
İsveç Antalya Fahri Konsolosu Nil Sağır da geçen yıllarda İsveç Emekliler Örgütü'nün (PRO) Antalya'da bir turizm firması ile yürüttüğü çalışma sonrası her yıl bin 500 İsveçli emeklinin kış döneminde Antalya'da 15'er günlük paketler halinde tatil yaptığını belirtti. Bu tur programının çeşitli nedenlerle son iki yıldır durduğunu anlatan Sağır, "Antalya, İsveç'teki emekliler için gerçek bir tatil cenneti. İsveçli turistler Antalya'da vakit geçirmekten son derece mutlu oluyorlar. Bazı turistik tesisleri yaşlıların ve engellilerin kullanımına uygun hale getirip, kışın kapalı olan otelleri İsveçli emekli turistlere açabiliriz" dedi. Toplantıda ayrıca İsveç'in yurt içi ve yurt dışı yatırım çalışmalarını yürüten ve 50 ülkede faaliyet gösteren Business Sweden Ofisi'nin çalışmaları hakkında da bilgiler verildi. Başkan Davut Çetin, ziyaretin anısına Başkonsolos Therese Hyden'e ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı bir tablo hediye etti.

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İsveç Başkonsolosu Therese Hydenİsveç Antalya Fahri Konsolosu Nil Sağır
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