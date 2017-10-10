Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103128
ALTIN
152.066
DOLAR
3.6688
STERLİN
4.8334
EURO
4.3239
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt için!
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt...
Bu bitki cinsel isteksizlikten, kısırlığa her derde deva!
Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor
10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Antalya Epdk Başkanı Yılmaz, fırsatçı akaryakıt şirketlerini uyardı: Bir gece ansızın..

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayileri fiyat konusunda kurallara uymaya davet ederek, "Kendilerine çekidüzen vermelerini istiyoruz

Antalya Epdk Başkanı Yılmaz, fırsatçı akaryakıt şirketlerini uyardı: Bir gece ansızın..

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayileri fiyat konusunda kurallara uymaya davet ederek, "Kendilerine çekidüzen vermelerini istiyoruz

10 Ekim 2017 Salı 14:28
Antalya Epdk Başkanı Yılmaz, fırsatçı akaryakıt şirketlerini uyardı: Bir gece ansızın..
banner404

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayileri fiyat konusunda kurallara uymaya davet ederek, "Kendilerine çekidüzen vermelerini istiyoruz. Aksi takdirde bir gece ansızın karar alabiliriz" uyarısında bulundu.

Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Regnum Otel'de, 2 gün sürecek 8'inci Türkiye Enerji Zirvesi başladı. Enerjinin her yönüyle ele alınacağı zirveye, Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinin yöneticileri katıldı. Zirvede konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesine yönelik düzenlemenin çok net ve açık olduğunu belirtti. Yılmaz, fiyatların EPDK tarafından belirlendiğine yönelik yanlış bir algı olduğunu söyledi. Akaryakıt fiyatlarının kanunun çizdiği çerçevede şirketler tarafından belirlendiğini aktaran Yılmaz, son zamanlarda dağıtıcı ve bayilerden, belirlenen kriterlere uygun olmayan birtakım sinyaller aldıklarını kaydetti.

'BİR GECE ANSIZIN KARAR ALABİLİRİZ'

Başkan Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarına zam geleceği zaman bazı akaryakıt istasyonlarının bu zammı saat 00.00'dan önce uygulamaya başladığına yönelik şikayetler aldıklarını aktardı. Yılmaz, "Kesin bir dille söylemek istiyorum; rekabeti olumsuz etkileyecek hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Dağıtım şirketlerinden vakit kaybetmeden kendilerine çekidüzen vermelerini, bayilerin uyarılarak bu tür uygulamalara derhal son vermelerini bekliyorum. Bir iki bireysel eylemin olması ve sektörü töhmet altında bırakmasına asla izin vermeyiz. Satış zinciri noktasında da birtakım sıkıntılar var. Onları da gözetliyoruz, onların da kendilerine çekidüzen vermelerini istiyoruz. Aksi takdirde bir gece ansızın karar alabiliriz" dedi.

DOĞALGAZDA İNDİRİM 74 LİRALIK KATKI SAĞLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ise konuşmasında elektrik fiyatlarının son 50 yılda yarı yarıya düştüğünü söyledi. Türkiye'nin yıllık benzin, dizel ve LPG'de toplam satış hacminin 155 milyar lira civarında olduğunu belirten Dönmez, elektiriğin 87 milyar lira, doğalgazın da 53 milyar lira dolaylarında olduğunu aktardı. Dönmez, "Toplamda 300 milyar lira piyasa hacminden bahsedebiliriz. 2016 yılında tüm tüketici harcamalarının yüzde 6'sını elektrik, yüzde 3'ünü doğalgaz, yüzde 10'unu akaryakıt olmak üzere bu üç kalem oluşturuyor. Geçen yıl doğalgazda yaptığımız yüzde 10'luk indirim konut tüketicisine en az 74 liralık katkı sağladı" diye konuştu.

'KİŞİ BAŞI 200 LİRALIK REFAH ARTIŞI'

Müsteşar Fatih Dönmez, faturalanan elektrik tüketiminde 2015 yılına göre yüzde 9.78'lik artış olduğunu vurguladı. Kayıp kaçakta önemli iyileşme olduğuna dikkati çeken Dönmez, "2016 yılında 41 milyon elektrik tüketicisi için geçen sene ortalama 5 bin 160 kilowatt/saat tüketim faturalandı. Bunu kişi başı tüketiciye böldüğümüzde de 2 bin 115 liraya denk geliyor. Son bir yıl içinde zam yapmayarak reel bazda kişi başına 200 lira refah artışı gerçekleştirmiş olduk" dedi.

'ENERJİ FATURALARI GERİLİYOR'

Elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta verimli ürünlere geçenlerin geçen yıla göre 210 liralık kazanç sağladığını dile getiren Dönmez, "Türkiye'de elektrik kesintisi miktarı Cumhuriyet döneminin en düşük seviyesinde. Kalitesiz yakıttan dolayı yolda kalan araç neredeyse kalmadı. Doğalgaz ise neredeyse hiç kesilmeyen bir hizmet olarak bilinmektedir. Tüketicimiz en kaliteli hizmetin yanı sıra en düşük fiyatlı hizmetleri almaktadır. Her sene enerji faturaları gerilemektedir" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaMustafa Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limon tezgaha sert giriş yaptı! 6 tanesi 5 lira
Limon tezgaha sert giriş yaptı! 6 tanesi 5 lira
Bakanlık üretmek için orman oluşturdu! Kilosu 3 bin 500 euro
Bakanlık üretmek için orman oluşturdu! Kilosu 3 bin 500 euro
16 yıldır ilk kez bu kadar arttı! Siirt fıstığı altınla yarışıyor
16 yıldır ilk kez bu kadar arttı! Siirt fıstığı altınla yarışıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim