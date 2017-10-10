Antalya Epdk Başkanı Yılmaz, fırsatçı akaryakıt şirketlerini uyardı: Bir gece ansızın..

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayileri fiyat konusunda kurallara uymaya davet ederek, "Kendilerine çekidüzen vermelerini istiyoruz. Aksi takdirde bir gece ansızın karar alabiliriz" uyarısında bulundu.

Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Regnum Otel'de, 2 gün sürecek 8'inci Türkiye Enerji Zirvesi başladı. Enerjinin her yönüyle ele alınacağı zirveye, Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinin yöneticileri katıldı. Zirvede konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesine yönelik düzenlemenin çok net ve açık olduğunu belirtti. Yılmaz, fiyatların EPDK tarafından belirlendiğine yönelik yanlış bir algı olduğunu söyledi. Akaryakıt fiyatlarının kanunun çizdiği çerçevede şirketler tarafından belirlendiğini aktaran Yılmaz, son zamanlarda dağıtıcı ve bayilerden, belirlenen kriterlere uygun olmayan birtakım sinyaller aldıklarını kaydetti.

'BİR GECE ANSIZIN KARAR ALABİLİRİZ'

Başkan Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarına zam geleceği zaman bazı akaryakıt istasyonlarının bu zammı saat 00.00'dan önce uygulamaya başladığına yönelik şikayetler aldıklarını aktardı. Yılmaz, "Kesin bir dille söylemek istiyorum; rekabeti olumsuz etkileyecek hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Dağıtım şirketlerinden vakit kaybetmeden kendilerine çekidüzen vermelerini, bayilerin uyarılarak bu tür uygulamalara derhal son vermelerini bekliyorum. Bir iki bireysel eylemin olması ve sektörü töhmet altında bırakmasına asla izin vermeyiz. Satış zinciri noktasında da birtakım sıkıntılar var. Onları da gözetliyoruz, onların da kendilerine çekidüzen vermelerini istiyoruz. Aksi takdirde bir gece ansızın karar alabiliriz" dedi.

DOĞALGAZDA İNDİRİM 74 LİRALIK KATKI SAĞLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ise konuşmasında elektrik fiyatlarının son 50 yılda yarı yarıya düştüğünü söyledi. Türkiye'nin yıllık benzin, dizel ve LPG'de toplam satış hacminin 155 milyar lira civarında olduğunu belirten Dönmez, elektiriğin 87 milyar lira, doğalgazın da 53 milyar lira dolaylarında olduğunu aktardı. Dönmez, "Toplamda 300 milyar lira piyasa hacminden bahsedebiliriz. 2016 yılında tüm tüketici harcamalarının yüzde 6'sını elektrik, yüzde 3'ünü doğalgaz, yüzde 10'unu akaryakıt olmak üzere bu üç kalem oluşturuyor. Geçen yıl doğalgazda yaptığımız yüzde 10'luk indirim konut tüketicisine en az 74 liralık katkı sağladı" diye konuştu.

'KİŞİ BAŞI 200 LİRALIK REFAH ARTIŞI'

Müsteşar Fatih Dönmez, faturalanan elektrik tüketiminde 2015 yılına göre yüzde 9.78'lik artış olduğunu vurguladı. Kayıp kaçakta önemli iyileşme olduğuna dikkati çeken Dönmez, "2016 yılında 41 milyon elektrik tüketicisi için geçen sene ortalama 5 bin 160 kilowatt/saat tüketim faturalandı. Bunu kişi başı tüketiciye böldüğümüzde de 2 bin 115 liraya denk geliyor. Son bir yıl içinde zam yapmayarak reel bazda kişi başına 200 lira refah artışı gerçekleştirmiş olduk" dedi.

'ENERJİ FATURALARI GERİLİYOR'

Elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta verimli ürünlere geçenlerin geçen yıla göre 210 liralık kazanç sağladığını dile getiren Dönmez, "Türkiye'de elektrik kesintisi miktarı Cumhuriyet döneminin en düşük seviyesinde. Kalitesiz yakıttan dolayı yolda kalan araç neredeyse kalmadı. Doğalgaz ise neredeyse hiç kesilmeyen bir hizmet olarak bilinmektedir. Tüketicimiz en kaliteli hizmetin yanı sıra en düşük fiyatlı hizmetleri almaktadır. Her sene enerji faturaları gerilemektedir" diye konuştu.