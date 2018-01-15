Antalya emlak sektöründe devrim! Bitcoin ödemesi ile ev sahibi olun

KRİPTO para birimleri, son dönemlerde hayatımıza hızla giriş yapan yeniliklerden biri. Gelişen dünya ile birlikte adını daha sık duymaya başladığımız kripto para yani sanal para, yavaş yavaş hayatımızın her alanında kendini göstermeye başladı.

Bitcoin, Etherium, Ripple ve Bitcoin Cash gibi kripto para birimleri ile artık ev almak mümkün. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Antalya Homes Emlak AŞ, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 2018 yılı ile birlikte emlak satışlarında kripto para birimlerinin kabul göreceğini açıkça duyurdu.

Çoğumuz için olağandışı bir yenilik olarak görülen kripto para birimleri, yeni dünyada sıkça karşımıza çıkacak birer unsur haline geldi. Bu para birimlerinden en çok dikkat çeken ise son zamanlarda yakaladığı artışla Bitcoin oldu.

İlk olarak 2009 yılında dünyada yerini alan Bitcoin, özellikle son zamanlardaki yükselişi ile pek çok kişinin ilgisini çekerek dikkatleri üzerine topladı. İnternet aracılığıyla kullanılan Bitcoin, herhangi bir yere bağlı olmayan, tamamen özgür bir kripto para birimi. Hızlı ve güvenilir ağı ile Türkiye’de ve dünyada her geçen gün daha fazla kişinin ilgisini çeken ve değeri hızla yükselmeye devam eden Bitcoin, Türk yatırımcılarının da ilgisini çekmeyi başardı.

Türkiye’de bir ilke imza atan Antalya Homes Emlak AŞ, dijital ortamlarda alışveriş yaparken kullanılan Bitcoin’i ödeme olarak kabul edeceğini duyurdu. Son derece hızlı ve güvenli bir ödeme ağı sağlayan Bitcoin ile o günkü Bitcoin borsasına göre hesaplanan bedelle ödeme yapıp yeni evinize sahip olabilirsiniz. Bitcoin ile yapılan ödeme ve hesaplar arası para transferleri gibi işlemler, kur kaybı olmadan daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştiği için en karlı yöntemlerden biri haline gelecek.

Bitcoin ile yapacağınız yatırım, kazancınızı güvence altına alırken daha düşük riskli bir ortamda bulunmayı sağlar. Gelişen dünyanın yüksek kazançlı yeni yatırım unsurlarından yararlanmak istiyorsanız Bitcoin ödemesi ile alabileceğiniz, Antalya Homes Emlak AŞ tarafından satışa çıkan daireleri inceleyebilirsiniz.