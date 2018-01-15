Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 15 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 15 Ocak 2018 Pazartesi
Günlük Burç Yorumu - 15...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 15 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Ekmeksiz olmuyor, bir türlü doyamıyor musunuz? Unsuz ekmek tarifi
Unsuz ekmek tarifi

Antalya emlak sektöründe devrim! Bitcoin ödemesi ile ev sahibi olun

Konut satın almak isteyenler için nitelikli bir hizmet sistemi sağlayan Antalya Homes Emlak, ödeme seçeneklerine kripto para birimi Bitcoin'i ekleyerek emlak sektöründe devrim niteliğinde bir yenilik oluşturuyor

Antalya emlak sektöründe devrim! Bitcoin ödemesi ile ev sahibi olun

Konut satın almak isteyenler için nitelikli bir hizmet sistemi sağlayan Antalya Homes Emlak, ödeme seçeneklerine kripto para birimi Bitcoin'i ekleyerek emlak sektöründe devrim niteliğinde bir yenilik oluşturuyor

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:05
Antalya emlak sektöründe devrim! Bitcoin ödemesi ile ev sahibi olun
banner404

KRİPTO para birimleri, son dönemlerde hayatımıza hızla giriş yapan yeniliklerden biri. Gelişen dünya ile birlikte adını daha sık duymaya başladığımız kripto para yani sanal para, yavaş yavaş hayatımızın her alanında kendini göstermeye başladı.
Bitcoin, Etherium, Ripple ve Bitcoin Cash gibi kripto para birimleri ile artık ev almak mümkün. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Antalya Homes Emlak AŞ, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 2018 yılı ile birlikte emlak satışlarında kripto para birimlerinin kabul göreceğini açıkça duyurdu.
Çoğumuz için olağandışı bir yenilik olarak görülen kripto para birimleri, yeni dünyada sıkça karşımıza çıkacak birer unsur haline geldi. Bu para birimlerinden en çok dikkat çeken ise son zamanlarda yakaladığı artışla Bitcoin oldu.
İlk olarak 2009 yılında dünyada yerini alan Bitcoin, özellikle son zamanlardaki yükselişi ile pek çok kişinin ilgisini çekerek dikkatleri üzerine topladı. İnternet aracılığıyla kullanılan Bitcoin, herhangi bir yere bağlı olmayan, tamamen özgür bir kripto para birimi. Hızlı ve güvenilir ağı ile Türkiye’de ve dünyada her geçen gün daha fazla kişinin ilgisini çeken ve değeri hızla yükselmeye devam eden Bitcoin, Türk yatırımcılarının da ilgisini çekmeyi başardı.
Türkiye’de bir ilke imza atan Antalya Homes Emlak AŞ, dijital ortamlarda alışveriş yaparken kullanılan Bitcoin’i ödeme olarak kabul edeceğini duyurdu. Son derece hızlı ve güvenli bir ödeme ağı sağlayan Bitcoin ile o günkü Bitcoin borsasına göre hesaplanan bedelle ödeme yapıp yeni evinize sahip olabilirsiniz. Bitcoin ile yapılan ödeme ve hesaplar arası para transferleri gibi işlemler, kur kaybı olmadan daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştiği için en karlı yöntemlerden biri haline gelecek.
Bitcoin ile yapacağınız yatırım, kazancınızı güvence altına alırken daha düşük riskli bir ortamda bulunmayı sağlar. Gelişen dünyanın yüksek kazançlı yeni yatırım unsurlarından yararlanmak istiyorsanız Bitcoin ödemesi ile alabileceğiniz, Antalya Homes Emlak AŞ tarafından satışa çıkan daireleri inceleyebilirsiniz.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaEmlakBitcoin ödemesiAntalya Homes Emlak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 milyon kişi için devletten emeklilik teşviki
12 milyon kişi için devletten emeklilik teşviki
Antalya'da girşimci kadın 4 bilezikle milyonluk servet kazandı
Antalya'da girşimci kadın 4 bilezikle milyonluk servet kazandı
Güzergah belli oldu! Çılgın proje, geçtiği yerleri ihya edecek
Güzergah belli oldu! Çılgın proje, geçtiği yerleri ihya edecek

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim