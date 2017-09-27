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Antalya ekonomide toparlanıyor

Rusya ile yaşanan krizin aşılması ve teşvik paketleri 2017’nin ilk 8 ayında Antalya ekonomisini canlandırdı. Antalya’da yatırım tutarı 2016 yılına göre yüzde 19 artış gösterirken, gelen turist sayısı 8 milyon 133 bin 812’ye ulaştı

Antalya ekonomide toparlanıyor

Rusya ile yaşanan krizin aşılması ve teşvik paketleri 2017’nin ilk 8 ayında Antalya ekonomisini canlandırdı. Antalya’da yatırım tutarı 2016 yılına göre yüzde 19 artış gösterirken, gelen turist sayısı 8 milyon 133 bin 812’ye ulaştı

27 Eylül 2017 Çarşamba 22:10
Antalya ekonomide toparlanıyor
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GEÇEN yıl özellikle turizm sektöründe yaşanan dalgalanmalar Antalya ekonomisinde ciddi kan kayıpları yaşanmasına neden olmuştu. 2017 Şubat-Mart aylarından itibariyle yeniden toparlanmaya başlayan turizm sektörü, kentin ekonomik verilerini bir anda üst seviyelere çıkarmayı başardı. Peki, 2017’nin 8 aylık döneminde neler yaşandı? Öncelikle Rusya ile yaşanan krizin aşılması başta turizm olmak üzere direkt ya da dolaylı birçok sektörün hareketlenmesini sağladı. İstihdamın artışı için hazırlanan teşvik paketleri de ekonomi hareketini hızlandırdı.
YATIRIM ORANLARI ARTTI
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından tanıtım projeleri gündeme taşındı ve 1.5 milyon lira bütçe oluşturuldu. Mayıs ayı verilerine göre Antalya’da yatırım tutarı 2016 yılına göre yüzde 19 artış gösterdi. Teşviklerin sektörel dağılımına göre hizmet ve enerji sektörleri belge sayısı bakımından ilk iki sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılının ilk beş ayında Antalya’dan gerçekleştirilen ihracat önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 26 oranında artarak 498.8 milyon Dolar, ithalat ise yüzde 2,4 oranında artarak 565,7 milyon Dolar olarak kayıtlara geçti.
8 MİLYONU TURİST BARAJI AŞILDI
Antalya’da Eylül ayı itibariyle 8 milyon turist barajı da aşıldı. Antalya ve Gazipaşa-Alanya Havalimanları (GZP) aracılığıyla gelen turist sayısı 8 milyon 133 bin 812’ye ulaştı. Kente gelen 8 milyonu aşkın turistin yaklaşık 3 milyonunu oluşturan Ruslar, yüzde 35’e yakın oranla ilk sırada yer aldı. Antalya turizminde bu yıl Rusya, Ukrayna ve İngiltere’nin dışında artış gösteren ülkeler ise şöyle sıralandı: Kazakistan, Beyaz Rusya, İsrail, Polonya, Romanya, İran, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Moldova, Litvanya, Fransa, Macaristan, KKTC ve İtalya. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından Türkiye’nin 2016 yılında en hızlı büyüyen şirketleri belirlendi. Birincilik koltuğuna oturan Antalya, hem birincilik ödülünü aldı hem de dört şirketle en çok ödülü alan kent oldu.
 

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Anahtar Kelimeler:
RusyaAntalya Ekonomisini
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