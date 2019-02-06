Antalya'dan dünyaya 'Sevgililer Günü' ihracatı

ANTALYA'da üretilen çiçekler, 14 Şubat Sevgililer Günü için Avrupa ülkelerine gönderildi. 20 ülkeye gönderilen çiçeklerde ağırlıklı olarak kırmızı renk tercih edildi. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü için 8 milyon dolarlık 50 milyon dal çiçeği sevk ettiklerini söyledi.



8 MİLYON DOLARLIK 50 MİLYON DAL ÇİÇEK

Kesme çiçeğin önemli günlerinden birinin de 14 Şubat Sevgililer Günü olduğunu aktaran İsmail Yılmaz, çiçeklerin Avrupa'ya özel TIR'lar ve uçaklarla gönderildiğini söyledi. Sezonun iyi geçtiğini kaydeden Yılmaz, sevgililer gününde özellikle kırmızı renk çiçeklerin tercih edildiğini söyledi. 8 milyon dolarlık çiçek gönderdiklerini belirten Yılmaz, "Sevgililer günü için gül daha önemli ama Türkiye'de iklim nedeniyle tam verim alınamıyor. Bizler de karanfil gönderimi yapıyoruz. Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan'a yüklü miktarda gönderiyoruz. Geçen yıl 55 milyon dallık üretim yapmıştık ama bu yıl iklim koşulları nedeniyle 50 milyonda kaldık" dedi.



2019 HEDEFİ 125 MİLYON DOLAR

Sevgililer gününde iç pazarda da 5 milyon dolarlık hareket yakaladıklarını söyleyen İsmail Yılmaz, geçen sezonun değerlendirmesini de yaptı. Kritik eşik olarak belirledikleri 100 milyon doları kıl payı da olsa geçtiklerini ve bunun sektöre iyi bir hava estirdiğini kaydeden Başkan Yılmaz, "Geçen yıl yüzde 22'lik büyüme ile 100 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu bize moral oldu. Bu moralle bu rakamı 2019'da çok daha yukarı çekeceğiz. Yeni hedefimiz 125 milyon dolar. Hedefi tutturacağımızı düşünüyorum" dedi.



'YATIRIM MALİYETLERİ BİZİ ZORLUYOR'

2023 yılı için 500 milyon dolar ihracat geliri hedeflediklerini anlatan İsmail Yılmaz, bu hedefin gerçekleşmesi için talep ettikleri bazı önemli konuların açıklığa kavuşması gerektiğini söyledi. Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından bu ülkeye ihracatın bir anda kesildiğini anlatan Yılmaz, "Rusya kapısının bir an önce açılması lazım. Sözde açıldı ama Rusya bize yüksek fiyat uygulaması yapıyor. Bu yüzden satamıyoruz. Arazi sorunumuz var. İstediğimiz arazilerin bize tahsis edilmesi lazım ki istediğimiz üretime kısa sürede ulaşabilelim. Enerji ve yatırım maliyetlerinin yüksekliği de bizi zorluyor" diye konuştu.