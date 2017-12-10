Antalya'dan çiçek ihracatı başladı

TÜRKİYE'NİN kesme çiçek üretim merkezi Antalya'dan, Hıristiyanların kutsal bayramı Christmas ve yılbaşı kutlamaları için Avrupa ülkelerine çiçek gönderilmeye başlandı. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, noel ve yılbaşı süreci dolayısıyla en hummalı günleri yaşadıklarını belirtti. Bağdatlıoğlu, bu dönemde en çok kırmızı ürünlerin tercih edildiğini söyledi. Christmas dolayısıyla özellikle Avrupa pazarında büyük ivme olduğunu dile getiren Bağdatlıoğlu, “Başta İngiltere ve Hollanda olmak üzere bütün Avrupa ülkelerine çıkışımız devam ediyor. Bu yıl 27 ülkeye ihracat var ama 16 ülkeye yoğun gerçekleşiyor. Yaklaşık 45- 50 milyon dal arasında ihracat olacağını tahmin ediyoruz. 7- 11 milyon dolar arasında da satış geliri bekliyoruz" dedi.

'ÜRETİM YÜZDE 20 ARTTI'

Havanın iyi olması dolayısıyla üretimde yüzde 20'lik artış olduğunu, buna bağlı olarak fiyatların düştüğünü, dövizdeki artış nedeniyle de bu düşüşün dengelendiğini anlatan Osman Bağdatlıoğlu, yeni yılda koyu renkli, kırmızı, bordo renkli çiçeklerin çok talep gördüğünü dile getirdi. Ürün olarak karanfilin öne çıktığını vurgulayan Osman Bağdatlıoğlu, ayrıca soligado, barbatus, helianthus, lisianthus, alstoemeria, ranunculus, statice, craspedia ve kesme yeşilliklerle birlikte bu yıl çeşit sayısının artırıldığını söyledi.

'ÇİÇEK SATIŞI SÜPERMARKETLERDE YOĞUNLAŞTI'

Dünyada trendlerin değiştiğini, tek yönlü çiçek yerine buket tarzının öne çıktığını belirten Osman Bağdatlıoğlu, “Biz de çeşitliliğimizi, verimi ve dolayısıyla ciroyu artırmayı hedefliyoruz. Çiçek satışları artık süpermarketlerde yoğunlaştı. Daha ucuz ve çeşitlilikte çiçekler isteniyor. Yılbaşında da satış ağırlığımızın yüzde 90'ı süpermarket üzerinden yapılıyor. Yüzde 10'luk kısım da çiçekçiler ve toptancılara yönelik yapılıyor" dedi. İç pazarda da çiçek tüketiminin arttığına işaret eden Bağdatlıoğlu, yurtdışında olduğu gibi yılbaşı nedeniyle iç pazarda da yoğun hazırlık sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.