Antalya'dan 'Aromatik' atağı

200'DEN fazla endemik bitkiye ev sahipliği yapan Antalya, tıbbi aromatik bitki sektöründe söz sahibi olmak istiyor. Antalya'da faaliyet gösteren tıbbi aromatik bitkilerin sektör temsilcileri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün daveti üzerine bir araya geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen başkanlığındaki toplantıya, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü ve il müdürlüğü çalışanları katıldı. Toplantıda, tıbbi aromatik bitki üretimine yön vermek ve üretimi geliştirmek için neler yapılabileceği konuşuldu.

'BAŞARI HİKAYESİ YAZABİLİRİZ'

ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın tıbbi aromatik bitki konusunda zengin iller arasında olduğunu, ancak özel sektör ve kamunun birlikte hareket etmesiyle sektörün önünün daha da açılacağını söyledi. Borsa olarak yaptıkları 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi'nden olumlu sonuçlar aldıklarını anımsatan Çandır, üyelerinin yurtdışına açılımını sağlamak amacıyla URGE projesi yürüttüklerini belirtti. Sektörün en büyük sıkıntılarından birinin arazi olduğunu belirten Çandır, hazine arazilerinin kiralanması için üyelerden talep topladıklarını, özellikle kekik, defne, adaçayının kültürel ortamda yetiştirilmesinin altyapısını oluşturacaklarını kaydetti. Çandır, Denizli modelinde olduğu gibi Antalya'nın da küçük desteklerle tıbbi aromatik bitki sektöründe başarı hikayesi yazabileceğini aktardı.

'ÖNCÜ İLLERDEN OLABİLİRİZ'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen, uluslararası piyasaların talep ettiği kalite ve özelliklerde ıtri ve tıbbi bitkiler ile boya bitkileri üretimini sağlamak ve biyolojik çeşitliliği uluslararası pazarlarda avantaja dönüştürmek için çalışma yaptıklarını belirtti. Bu kapsamda bakanlığın 'Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi

Projesi' uygulandığını kaydeden Özen, proje kapsamında lavanta, kekik, adaçayı, ekinezya, çörekotu ve salep orkidesi yetiştiriciliği ile ilgili demonstrasyon çalışmaları yürütüldüğünü söyledi. 200'den fazla endemik bitkinin Toros Dağları'nda yetiştiğine dikkati çeken Özen, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda Antalya'nın öncü iller arasında olabileceğini dile getirdi.

'ÜRETİCİYİ YÖNLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Tarım dışında ve nadasta kalan arazilerin boşta kalmaması için tıbbi aromatik bitkileri alternatif üretim olarak desteklendiklerini anımsatan Özen, sektörün paydaşlarıyla hareket ederek doğru ve yerinde desteklemeler yapma hedefinde olduklarını anlattı. Tıbbi aromatik bitkilerin kültür alanlarında üretimi, üretimin iç ve dış talebe uygun bir şekilde geliştirilmesi, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi, kalitenin iyileştirilmesi, kırsal kalkınmanın sağlanmasını sağlamak amacıyla sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini vurgulayan Özen, sektör temsilcilerinin de fikrini alarak üreticiyi doğru yönlendirmek istediklerini vurguladı. Özen, “Nasıl satacağınızı bilmezseniz ne yetiştirdiğinizin bir önemi yoktur. Biz alternatif olarak bir çok ürünü tavsiye ediyoruz ancak burada önemli olan sektörde tercih edilen tür ve çeşitleri tercih etmek ve üreticinin ürünlerine, değerinde pazar bulmasını sağlamaktır" diye konuştu. Sektör temsilcileri de tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, hasadı ve pazarlamasında yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken, sektörün katma değerini artırmak için kamu ile nasıl işbirliği yapabileceklerini anlattı.