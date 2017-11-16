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Antalya'daki hortum bahanesiyle sebze meyve fiyatlarına zam

Antalya'da meydana gelen hortum fırsatçıları harekete geçirdi. Üreticiler "Zarar büyük değil fiyatları etkilemez" derken fırsatçılar depoladıkları ürünü yüzde 10 zamlı tarifeden satmaya başladı

Antalya'daki hortum bahanesiyle sebze meyve fiyatlarına zam

Antalya'da meydana gelen hortum fırsatçıları harekete geçirdi. Üreticiler "Zarar büyük değil fiyatları etkilemez" derken fırsatçılar depoladıkları ürünü yüzde 10 zamlı tarifeden satmaya başladı

16 Kasım 2017 Perşembe 13:19
Antalya'daki hortum bahanesiyle sebze meyve fiyatlarına zam
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ANTALYA'DA hafta başında meydana gelen aşırı yağış, dolu ve hortum, bölgede özellikle domates, salatalık, patlıcan, biber üretimi yapan seralara zarar verince fırsatçılar da çok geçmeden zamlı tarifeden satışa başladı. Görüştüğümüz üreticiler tüccarların ellerindeki ürünü yüzde 10 pahalıya satmaya başladığını, gerekçe olarak da hortum felaketini gösterdiğini belirtirken, üreticiyi temsil eden sivil toplum kuruluşları ise meydana gelen hasarın kısıtlı bir alanı etkilediğini dolayısıyla fiyatları artıracak bir durum olmadığını vurguluyor.

ZARAR BÜYÜK DEĞİL ZAM OLMAZ

Antalya'nın  Kumluca,  Finike,  Demre ve Kaş ilçelerinin sahile yakın beldelerinde seralar başta olmak üzere narenciye ve zeytin ağaçlarının zarar gördüğünü belirten  Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı  Şemsi Bayraktar, "Yaklaşık bin 800 dekar alan hortumdan etkilendi. Buradaki seralarda yüzde 100'e yakın zarar var.  Finike'de ayrıca 10 bin narenciye ağacı da zarar gördü. Bu seralarda domates, biber, salatalık, patlıcan ürünleri başta olmak üzere çeşitli sebzelerde yetiştiriliyordu" dedi. Seraların büyük bölümünün sigortası olmadığı için üreticinin maliyetinin arttığını dile getiren Bayraktar, "Bu durum ürün arzını kısıtlayacaktır ancak zarar gören alan toplam içinde küçük kaldığı için fiyatlarda ciddi oynamalar olmaz" diye konuştu.  Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı  Ali Kavak ise narenciye üretiminin ağırlıklı olarak  Adana  Çukurova bölgesinde yapıldığını dolayısıyla hasat dönemi olsa bile narenciye arzının hortumdan çok etkilenmeyeceğini söyledi.  Kavak, "Ancak domateste fiyat artışları olabilir. Bakanlık yetkilileri hasar tespit çalışmalarına başladı. Ama fiyatları etkileyeceğini sanmıyoruz" dedi.

ÜRETİCİ FİYATI ARTIRMADI

Hasarın zarar verdiği  Kumluca'nın Ziraat Odası Başkanı Süleyman  Kayhan ise, fiyatı tüccarlar ya da marketlerin artıracağını şu anda üreticiden çıkan malda herhangi bir fiyat artışı olmadığını kaydetti.

ZAM KAÇINILMAZ, TÜCCARIN İNSAFINA KALDIK

Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu Başkanı Burhan Er ise, üretimin halihazırda zaten yetersiz olduğunu, ihracat da işin içine girdiğinde üretimi dolayısıyla da arzı etkileyecek her durumda zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Zammın oranı ile ilgili de Er, "Tüccarların insafına kalmış" cevabını verdi.

1.000 DEKAR
Kumluca'da hasar gören alan.

600 DEKAR
Demre'de hasar gören alan.

200 DEKAR
Kaş'ta zarar gören alan.

10 BİN
Finike'de zarar gören narenciye ağacı sayısı.

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Anahtar Kelimeler:
DemreFinikeKumlucaAntalyaEKONOMİ
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