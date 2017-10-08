Antalya'daki Enerji Zirvesi'ne Bakan Çavuşoğlu da katılacak

TÜRKİYE Enerji Zirvesi'nin 8.'si, 10-11 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) desteğiyle bu yıl 8.'si düzenlenecek 'Türkiye Enerji Zirvesi' Serik'e bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Golf & Spa Resort Otel'de gerçekleştirilecek. Zirve, 9 Ekim'de düzenlenecek Türkiye Enerji Zirvesi Golg Turnuvası ile başlayacak. Saat 10.00'da başlayacak turnuva saat 17.30'daki ödül töreniyle sona erecek. Törenin ardından verilecek yemekte Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Baş Müzakereci Ömer Çelik ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Christian Berger birer konuşma yapacak.

ENERJİ JEOPOLİTİĞİ TARTIŞILACAK

Zirvede enerji piyasalarında yaşanan dönüşüm sürecinin Türkiye ve global enerji piyasalarına etkileri, gelecek trendleri, Türkiye enerji piyasalarının bu süreçteki beklenti ve gereksinimleri, enerji sektöründe her geçen gün giderek artan dijitalleşmenin sektörde yarattığı değişimler, enerji finansman koşullarındaki değişim, yenilenebilir enerji dönüşümü ile Türkiye'yi yakından ilgilendiren Ortadoğu bölgesinde enerji jeopolitiği tüm boyutları ile tartışılacak.

DOĞU AKDENİZ DE KONUŞULACAK

Zirvede Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bölge ülkeleri arasında var olan güvenlik, diplomatik ve siyasi problemler nedeniyle bölgesel ilişkilerde gerilimlere yol açan Doğu Akdeniz enerji kaynaklarıyla ilgili son gelişmeler uluslararası hukuk, güvenlik, diplomatik, teknik ve ticari açılardan ele alınacak. Zirvede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Enerji Bakanı Ilia Eloshvili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız birer konuşma yapacaklar.

23 OTURUM DÜZENLENECEK

'Türkiye Enerji Zirvesi' kapsamında, alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak katılacağı 23 oturum düzenlenecek. Oturumlarda enerji piyasaları tüm yönleriyle görüşülüp yol haritası belirlenecek. Oturumlarda tartışılacak konulardan bazıları şöyle:

* Doğu Akdeniz enerji jeopolitiği,

* Orta Doğu enerji jeopolitiği,

* Nükleer enerji, doğal gaz ve elektrik piyasaları,

* Akaryakıt ve LPG piyasaları,

* Yenilenebilir enerji, enerji finansmanı, enerji sektöründe dijitalleşme,

* Su kaynaklarının enerjide sürdürülebilirliği ve yeni uygulamalar,

* Enerji sektöründe start up'lar ve yatırımcılar.