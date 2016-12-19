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Antalya'da 'yılbaşı bileti' akını

Antalya'da satışa sunulan toplam 1 milyon 240 bin biletin yarısı tükendi

Antalya'da 'yılbaşı bileti' akını

Antalya'da satışa sunulan toplam 1 milyon 240 bin biletin yarısı tükendi

19 Aralık 2016 Pazartesi 21:42
Antalya'da 'yılbaşı bileti' akını
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ANTALYA'DA şu ana kadar korsan ve yabancı bayi vakasına rastlanmadı. Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Disiplin Kurulu Üyesi ve Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, 18 gün önce piyasaya sürülen yılbaşı biletlerinin yarısının tükendiğini açıkladı. Büyük ikramiyenin 60 milyon TL olduğu Milli Piyango'da piyasaya Antalya'da 1 milyonu bayi, 200 bini banka aracılığıyla olmak üzere 1 milyon 200 bin çeyrek biletin satışa sunulduğunu söyleyen Yalçın Sayar, şöyle konuştu: "Antalya merkez ve ilçelerinde 30 bin yarım, 10 bin tam biletle birlikte toplamda 1 milyon 240 bin bilet satışa sunulmuştu. Bu biletlerin yarısı bitti.
'BİLETİ MUTLAKA BAYİDEN ALIN'
Satışların bundan sonra daha hızlanacağını tahmin ediyorum. Vatandaşlarımız bilet alımını son güne bırakmasın. Çünkü yılbaşına günler kala bilet tükenebilir. Dağıtılan ikramiyenin yüksekliği de talebi artırdı. Vatandaşlarımız bileti bayiden almalı. Son günlerde birçok ilde korsan ve yabancı bayi satışı varken, Antalya bu konuda Türkiye'nin en temiz ili oldu. İlimizde şu ana kadar tek bir korsan ve yabancı bilet satıcısına rastlanmadı. Emniyet ve zabıta görevlilerine de bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız 0 242 335 48 94 numaralı telefondan bilet aldıkları kişinin bayi olup olmadığını öğrenebilir."  Bu yılki toplam ikramiyenin 348 milyon 180 bin TL olduğu Milli Piyango'da tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet 15 TL'den satışa sunuluyor.
 
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Antalya Şans Oyunları Ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası BaşkanıYılbaşı BiletiYarısı
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