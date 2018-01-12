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Antalya'da ulaşımda yeni dönem

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AESOB) bir araya geldi ve devrim niteliğindeki yeni sistemi anlattı

Antalya'da ulaşımda yeni dönem

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AESOB) bir araya geldi ve devrim niteliğindeki yeni sistemi anlattı

12 Ocak 2018 Cuma 20:28
Antalya'da ulaşımda yeni dönem
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TOPLU ulaşım sistemini düzeltmek için önce alt yapısını sağlamlaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Türel, akıllı kart, 12 metrelik tek tip araç uygulaması ve kamera sistemleri ile toplu ulaşımı çok daha rahat yönetebilir hale geldiklerini kaydetti.
'SORUNLARI ESNAFLA ÇÖZECEĞİZ'
"Biz Antalya’da toplu ulaşım işini sizlerle beraber halledeceğiz. Bu iki iki daha dört" diyen Başkan Türel, şunları söyledi: "Bunun dışında hiçbir düşüncemiz söz konusu olmadı. Belediye ve toplu ulaşım esnafı olarak çözüm ortağıyız. Bu işi beraber yapacaksak bizim en önemli iki görevimiz hem sizleri mutlu etmek hem de bunun halka yansımasını sağlayarak halkı mutlu etmek. Kazan kazan, yani siz kazanacaksınız ki Antalya kazanacak. Benim bir tane sermayem var, milletimizin mutluluğu, sizin mutluluğunuz. Ben bunu sağlayamazsam kendimde eksiklik görürüm. O yüzden sizi de mutlu edebilecek bir sistemi adeta böyle projektörle arayış içerisindeyiz."
'KLİMA MASRAFI DA ALINACAK'
Oda Başkanı Yasin Arslan’ın Kayseri modeli teklifi üzerinde zaten belediye bürokratlarının 1 yıldır çalışmakta olduğunu anlatan Türel, şunları aktardı: "Bu yeni sistemi inceledik Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da örnekleri var. Orada nasıl yapmışlar, sabit kilometre ne kadar, kilometre başına kaç para ödemişler buna çalıştık. Sizin bir aracınızın her gün çalıştığını varsayarak, bir ayda 7 bin 460 kilometre yaptığını ortalama hesapla tespit ettik. Biz bunu 7 bin 500 sabit yapalım dedik. Üstüne çıkarsanız ekstra fiyatı ödenecek. Hesabı ortaya koyduk. Kayseri ne kadar ödüyormuş kilometre başına 3.5 lira. Kamu zararına yol açmayacak şekilde bizim Kayseri'nin üstünde olmamız lazım dedim. Neden? Kayseri’de yazın klima çalışmaz ama bizde klima çalışıyor, yakıt daha fazla gidiyor. Bizim hesaplarımıza göre 3.7 liralık 7 bin 500 kilometre sabit bir teklifi oda yöneticilerine sunduk. 8 bin kilometre sabit olmak üzere kilometre başına 4 liraya bir mutabakat sağladık."
'YOLCU MUTLULUĞU EN ÖNEMLİSİ'
Yeni toplu ulaşım planını oda ile birlikte hazırlayacaklarını belirten Başkan Türel, "Bazı kırsal hatlarda kent merkezine yolcuyu getirerek yolcunun daha rahat ulaşımını sağlamak zorundayız. Bizim bu işle ilgili akademisyen, protokol, uzman ne varsa bir ekip ulaşım master plan ekibi olarak çalışıyor. Bu bir uzmanlık işi çünkü. Tecrübe de sizde var. Biz ondan da istifade ediyoruz. İnşallah yeni toplu ulaşım planımızı yine odamızla birlikte hazırlayacağız. Bazı hatlar özellikle pik saatlerde dolu geliyor, yolcular durakta kalıyor. O yolcuları taşımamız lazım. İnşallah uygulamaya kısa sürede koymak istiyoruz. Yeni araca ihtiyaç var ise onu da oda ile değerlendireceğiz. Ciddi bir külfetin içerisine giriyoruz. Bu külfeti kaldırabilmemiz için bir kere yolculuk sayılarını artırmamız lazım. Sizden tek ricam Antalya’da yaşayan bütün vatandaşları araçlarınızda taşıyorken mutlu ve memnun taşıyın. Eğer siz ‘Ya ben aynı parayı alacağım aracıma 3 kişi eksik, 5 kişi fazla binmiş önemli değil’ deyip, vatandaş memnuniyetini öncelemezseniz olmaz. Otobüse binen yolcunun mutluluğu hepimizin önceliği olmalı" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaBüyükşehirBelediyeMenderes TürelAesob
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