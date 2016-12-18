Antalya'da simite zam

ANTALYA'DA üç yıldır ortalama 1 liradan satılan simit zam gördü. En masum fast food olarak bilinen simit yüzde 25 zamlanarak ortalama 1,25 liraya satılıyor. Antalya Fırıncılar Odası Musa Kazım Buhurcu, en son zammı 3 yıl önce yaptıklarını belirterek, o dönem 80 kuruş olan simidi 1 liraya yükselttiklerini hatırlattı. 3 yıl içinde simidin ham maddesi olan un ve susamın fiyatlarının arttığını kaydeden Buhurcu, 50 kilogramlık un çuvalını 3 yıl önce 50 liraya alırken, bugün 70 ile 75 TL arasında satın aldıklarını dile getirdi. Diğer yandan simit tezgahlarında daha önce 50 kuruş olan üçgen peynir de 75 kuruşa satılmaya başlandı. Yeni fiyatlara göre bir simit ve peynir yemek isteyen bir kişi 2 lira ödemek zorunda.

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