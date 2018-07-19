Antalya'da satışlar arttı

TÜİK verilerine göre, ülkemiz genelinde konut satışları 2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 oranında artarak 119 bin 413 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 547 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 78 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 888 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari ve Ardahan, 39 konut ile Bayburt oldu.

BATI AKDENİZ'DE SATIŞLAR ARTTI

Antalya’da 2017 Haziran ayında 4 bin 253 konut satılırken 2018 Haziran ayında yüzde 25,4 oranında artarak 5 bin 335 konut satıldı. Konut satışlarında 2018 Haziran ayında, Antalya 5 bin 335 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı. Isparta’da 2017 Haziran ayında 413 konut satılırken 2018 Haziran ayında yüzde 42,4 oranında artarak 588 konut satıldı. Burdur’da 2017 Haziran ayında 277 konut satılırken 2018 Haziran ayında yüzde 61,4 oranında artarak 447 konut satıldı.

ANTALYA İKİNCİ SIRADA

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 2 bin 60 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2018’de ilk sırayı 764 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 525 konut satışı ile Antalya, 117 konut satışı ile Bursa, 83 konut satışı ile Ankara ve 74 konut satışı ile Yalova izledi.